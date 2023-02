Remy Ramjiawan

Woensdag 22 februari 2023 15:46

Donderdag zal het startschot worden gegeven voor het nieuwe Formule 1-seizoen met de wintertest in Bahrein. De teams zijn afgereisd naar Sakhir om de nieuwe auto hevig te gaan testen. Daarmee hopen de renstallen dat problemen tijdens het seizoen kunnen worden geminimaliseerd.

Daar waar de sport in het verleden nog ongelimiteerd kon testen, is dat inmiddels wel anders. In voorgaande jaren werd er getest in Barcelona en dat duurde soms een hele week. Voor het komende seizoen is dat teruggebracht naar slechts drie dagen. Het betekent dat de renstallen maar weinig tijd hebben om de auto helemaal te doorgronden en dat kan dan weer spanning opleveren tijdens het seizoen zelf.

Weerbericht Bahrein

De coureurs en de teams zijn inmiddels al aanwezig in Bahrein. In de zandbak van Sakhir hoeven de renstallen de komende dagen geen rekening met regen te houden. Volgens Accuweather is de kans daarop namelijk nul procent, de komende drie dagen. Met een gemiddelde temperatuur die rond de 25 graden Celsius ligt, kunnen we stellen dat de testdagen onder aangename temperaturen wordt verreden. Ook aan het vitamine D gehalte kan worden gewerkt, want de zon zal de komende dagen prominent aanwezig zijn op het Bahrain International Circuit.

