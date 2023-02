Remy Ramjiawan

Als het aan voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone had gelegen, dan had Mick Schumacher niet voor Mercedes, maar voor Red Bull Racing gekozen. De 23-jarige Duitser zag een voorlopig einde van zijn actieve Formule 1-carrière eind 2022 aankomen, toen Haas besloot om Nico Hülkenberg aan te nemen voor het nieuwe seizoen.

Na twee seizoen bij Haas te hebben gereden, moet Schumacher het dit seizoen met een reserverol bij Mercedes doen. Dat is onlangs uitgebreid, zodat de Schumi ook gebruikt kan worden voor het team van McLaren. Het biedt voormalig Haas-coureur in ieder geval de mogelijkheid om meters te maken en om zich op die manier bij teams in beeld te kunnen brengen. Wat dat betreft heeft voorganger Nyck de Vries, vorig seizoen laten zien wat er voor nodig is om de teambazen te overtuigen.

'Red Bull zou beter zijn geweest'

Bij Mercedes zal Schumi dus vooral veel ontwikkelingswerk gaan doen, daarnaast zal hij in de simulator ook veel werk gaan verrichten voor Lewis Hamilton en George Russell. Hoewel het hoogstwaarschijnlijk een leerzame periode zal zijn, had Ecclestone liever gezien dat de zoon van Michael Schumacher bij Red Bull had getekend. "Hij zit in het verkeerde team. Red Bull zou beter voor hem zijn geweest. Daar zouden ze meer voor hem gezorgd hebben en hem hebben opgebouwd", zo legt de voormalig eigenaar van de sport uit bij Bild.

Bernie Ecclestone & Max Verstappen

Rol Michael Schumacher

De familie Schumacher is nog altijd geheimzinnig over de huidige gezondheidsstatus van Michael Schumacher en Ecclestone vindt dan ook dat Mick zijn vader mist in de rol van begeleider. "Met Michael als adviseur aan zijn zijde, zou Mick als vaste coureur in de cockpit van een goed team zitten", aldus Ecclestone.