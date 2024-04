De Grand Prix van China maakt aankomend weekend haar rentree op de Formule 1-kalender. Het feit dat het een sprintraceweekend is, zorgt al voor spektakel, maar ook de weersomstandigheden doen waarschijnlijk een duit in het zakje.

Weerbericht Grand Prix van China

De Grand Prix van China wordt verreden op het Shanghai International Circuit en staat bij zowel veel coureurs als fans hoog op het favorietenlijstje. De uitdagende baan straft kleine fouten hard af, maar biedt tegelijkertijd tal van inhaalmogelijkheden. De laatste editie werd verreden in 2019, waarna de race vier jaar achtereenvolgend werd geschrapt vanwege het coronavirus. China vormt het decor voor het eerste sprintraceweekend van 2024, wat betekent dat er slechts een vrije training wordt verreden, waarna direct de kwalificatie volgt. .

En een sprintraceweekend op een circuit waar de Formule 1 jaren niet gereden heeft zorg op zich al voor spektakel, maar het weer doet mogelijk ook nog een duit in het zakje. Volgens Weather.com is de kans namelijk groot dat die eerste en enige vrije training, onder natte omstandigheden verreden gaat worden. Op vrijdag is de kans op neerslag maar liefst 82 procent, met een maximale temperatuur van 11 graden Celsius. Op zaterdag en zondag neemt de kans op neerslag af tot respectievelijk 24 en 23 procent. Bekijk het weerbericht hieronder.

Het huidige weerbericht voor raceweekend China. Grote kans op regen tijdens de eerste en enige vrije training, op een circuit waar jaren niet gereden is... #F1 #ChinaGP pic.twitter.com/ItzYNPjE8K — Jan Bolscher (@bolscher_jan) April 15, 2024

