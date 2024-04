Via de social media-kanalen van Kelly Piquet krijgen we regelmatig een inkijkje in het leven van zichzelf, dochter Penelope en Max Verstappen. De Red Bull-coureur is er echter niet altijd bij: moeder en dochter blijken zich tijdens het bezoekje aan Japan rondom de Grand Prix van vorige week ook prima vermaakt te hebben zonder Verstappen.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Disneyland Tokyo

De afgelopen week konden we tijdens de Grand Prix van Japan genieten van dochter Penelope die op Suzuka aanwezig was om Verstappen aan te moedigen. Dat bleek geholpen te hebben, want Verstappen won eenvoudig de race en na afloop hoorden we de vierjarige Penelope dan ook de Nederlander toeschreeuwen onder het podium. Dat Verstappen en Penelope een hele goed band hebben, is inmiddels wel duidelijk. Toch kan ze zich natuurlijk ook uitstekend zonder haar 'bonuspapa' vermaken, zo blijkt uit een Instagram-post van Piquet. Moeder en dochter brachten in Tokyo een bezoekje aan Disneyland Tokyo. Dat levert de nodige mooie en schattige content van de populaire Penelope op. In de comments wordt Verstappen overigens duidelijk gemist: "Eerlijk gezegd had ik wel Max met Mickey-oren verwacht", zo valt er onder meer te lezen.

