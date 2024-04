Het Formule 1-circus kan aankomend weekend even bijkomen van het raceweekend in Japan, maar meteen daarna stapt de karavaan in het vliegtuig richting Shanghai. Op zondag 21 april maakt de Grand Prix van China namelijk voor het eerst sinds 2019 haar rentree in de sport.

De Grand Prix van China wordt verreden op het Shanghai International Circuit en staat bij zowel veel coureurs als fans hoog op het favorietenlijstje. De uitdagende baan straft kleine fouten hard af, maar biedt tegelijkertijd tal van inhaalmogelijkheden. De laatste editie werd verreden in 2019, waarna de race vier jaar achtereenvolgend werd geschrapt vanwege het coronavirus. China vormt het decor voor het eerste sprintraceweekend van 2024, wat betekent dat er slechts een vrije training wordt verreden, waarna direct de kwalificatie volgt. Alhoewel de coureurs blij zijn met de terugkeer van China, is die beslissing volgens verschillende namen niet handig.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen en collega's niet blij met sprintrace in China: "Echt heel handig om te doen..."

Shanghai International Circuit

Het Shanghai International Circuit werd in april 2003 uit de grond gestampt en kende een prijskaartje van maar liefst 450 miljoen dollar. De baan voert de coureurs over 5.451 kilometer asfalt en telt in totaal zestien bochten en twee DRS-zones. De Grand Prix van China wordt zodoende over 56 ronden verreden. Het baanrecord staat op naam van Michael Schumacher. De Duitser ging in 2004 in 1.32.238 het circuit rond. De laatste editie van de Grand Prix van China - verreden in 2019 dus - werd gewonnen door Lewis Hamilton. Valtteri Bottas en Sebastian Vettel completeerden het podium.

Tijdschema Grand Prix van China

Zoals gezegd vormt China het eerste sprintraceweekend van 2024, wat betekent dat het programma op de schop gaat. Vanwege het tijdsverschil met Nederland, wordt het daarnaast opnieuw vroeg dag voor wie hier de sessies live wil volgen. Het weekend begint op vrijdag 19 april om 05:30 uur Nederlandse tijd met de eerste en enige vrije training, waarna het om 09:30 uur tijd is voor de kwalificatie voor de sprintrace. Op zaterdag 20 april is het om 05:00 uur tijd voor de sprintrace. De kwalificatie voor de Grand Prix gaat om 09:00 uur van start. De Grand Prix van China wordt op zondag 21 april om 09:00 uur verreden.

Overzicht tijdschema Grand Prix van China

Vrijdag 19 april

05:30 uur: eerste vrije training

09:30 uur: kwalificatie sprintrace

Zaterdag 20 april

05:00 uur: sprintrace

09:00 uur: kwalificatie

Zondag 21 april

09:00 uur: Grand Prix van China

Gerelateerd