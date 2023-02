Andretti maakt zich ondanks nieuws omtrent FIA-president geen zorgen

Lars Leeftink

Dinsdag 21 februari 2023 13:45

Mario Andretti is van mening dat het nieuws omtrent Mohammed Ben Sulayem geen invloed heeft op de toekomst van Andretti-Cadillac in de Formule 1. Het proces is volgens de Amerikaan al in gang gezet.

Voordat Ben Sulayem besloot wat meer taken te geven aan Nikolas Tombazin, had de FIA-president al aangekondigd dat de FIA een proces zou starten om te peilen hoeveel partijen interesse hebben in het vormen van een nieuw F1-team in de toekomst. Andretti-Cadillac is, samen met Panthera Asian F1, tot nu toe de enige partij die interesse heeft getoond. Ben Sulayem besloot het dagelijkse contact van de teams voor alle zaken betreffende de Formule 1 aan Tombazis toe te vertrouwen, zodat hij zich meer op de strategische zaken kan richten. De veranderingen komen na opvallende uitspraken van de president op Twitter, over onder meer de waarde van de Formule 1.

Toekomst

In gesprek met PlanetF1 vertelt Andretti dat hij zich, ondanks het stapje achteruit van de FIA-president, geen zorgen maakt over de toekomst van Andretti in de Formule 1. "Bij de FIA hebben we alles goed geregeld. Ze staan officieel open voor eventuele nieuwe teams en ze evalueren alle aspecten hier momenteel nog steeds van. Dus we zitten al in dit proces en we hebben altijd een zeer positieve relatie gehad. Ik bedoel, het is niets nieuws dat ze een dagelijks persoon, Nikolas Tombazis, hebben om alle open wheel-aspecten van de FIA te behandelen."

Weinig verandering

Volgens Andretti heeft deze ontwikkeling dan ook geen invloed en gaat het proces gewoon door zoals gepland. "Wat ons betreft is er in dat opzicht niets veranderd. Die verandering is enige tijd geleden doorgevoerd, toen voorzitter Ben Sulayem een stapje terug besloot te doen. Hij heeft de situatie echt beoordeeld en verschillende personen de leiding gegeven over de verschillende onderdelen van de FIA, met verschillende verantwoordelijkheden, en dat is vanuit ons standpunt helemaal niet veranderd."