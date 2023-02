Vincent Bruins

Dinsdag 21 februari 2023 11:28

Het stratencircuit in Albert Park krijgt een vierde DRS-zone voor de Grand Prix van Australië. Dat liet Andrew Westacott, de CEO van de Australian Grand Prix Corporation, weten. Hij denkt dat het de snelste race in Melbourne ooit zal worden. De Australische GP wordt verreden op 2 april.

Vorig jaar werd er al geëxperimenteerd met een vierde DRS-zone die begon tussen bochten 8 en 9 en doorliep richting bocht 11. Na de vrije trainingen besloot toenmalig Race Director Niels Wittich om deze weg te halen om veiligheidsredenen. Nu zal deze zone toch weer terugkomen voor de 2023-editie van de Formule 1-race Down Under.

Snelste race in Melbourne ooit

"Het zal de snelste race in Melbourne ooit worden en dat komt door een aantal dingen," zo begon Westacott, die na de race van 2023 zijn rol als CEO uit handen zal geven, tegenover de Herald Sun. "De auto's van vorig jaar zijn geëvolueerd en ze zijn natuurlijk beter geworden, en de vierde DRS-zone zorgt ervoor dat de auto's sneller achterop het circuit zullen zijn. Dat zal uiteraard voor hoge topsnelheden zorgen en de rondetijden naar beneden halen en het de snelste [Australische] Grand Prix maken met de hoogste gemiddelde snelheid ooit in Melbourne." Er worden snelheden van 340 kilometer per uur verwacht bij het ingaan van bocht 11. "Ik kreeg positieve feedback van de FIA en Formule 1 dat er technisch gesproken een vierde DRS-zone wordt toegevoegd," sloot hij af. "Dat betekent dat de auto's sneller richting bocht 11 gaan."

