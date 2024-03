In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen er geruchten naar buiten dat Adrian Newey tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië een miljoenenaanbieding heeft ontvangen van Aston Martin, liet Sebastian Vettel weten dat hij onder de indruk is van Max Verstappen, ging Red Bull-adviseur Helmut Marko in op de situatie rondom teambaas Christian Horner en waren er geruchten waaruit opgemaakt kon worden dat Fernando Alonso in de buurt komt van een akkoord met Red Bull Racing voor 2025. Dit en meer in de GPFans Recap van 29 maart.

Artikel gaat verder onder video

Vettel onder de indruk van dominantie Verstappen: "Dat kun je niet genoeg benadrukken"

Veel Formule 1-fans waren blij dat er in Melbourne weer eens een andere coureur een F1-race won, maar Sebastian Vettel hoopt dat Max Verstappen in Suzuka weer op de bovenste treden zal plaatsnemen. De viervoudig wereldkampioen, iets wat Verstappen ook kan zijn na dit seizoen, is onder de indruk van de Nederlander. Meer lezen over hoe Vettel denkt over Verstappen? Klik hier!

'Ferrari heeft concurrent: Aston Martin doet Newey miljoenenaanbieding'

Dat Adrian Newey populair is, is duidelijk. Ferrari lijkt namelijk niet het enige team te zijn dat interesse heeft in Red Bull Racing-ontwerper Newey. Zijn toekomst is onzeker nu de onzekerheid rondom het dominante team in F1 groter is dan ooit. Aston Martin heeft volgens geruchten interesse en zou zelfs al een aanbieding hebben gedaan. Meer lezen over de toekomst van Newey en het bod van Aston Martin? Klik hier!

'Red Bull in vergevorderd stadium met Alonso, kamp Verstappen al op de hoogte'

Red Bull Racing is zich al aan het voorbereiden op 2024 en is in een vergevorderd stadium met Fernando Alonso wat betreft een stoeltje voor volgend seizoen. Dit weet het Duitse F1-Insider vrijdag te melden. Het is alleen nog de vraag of de Spanjaard plaats zal nemen naast of ín het stoeltje van Max Verstappen. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de bal in het Verstappen-kamp gelegd. Meer lezen over de toekomst van Alonso en Verstappen? Klik hier!

FIA voorziet technisch reglement voor 2026 van update en voegt 'overtake mode' toe

De Formule 1 zal over twee jaar nieuwe technische reglementen introduceren. Deze zijn nog niet in steen gebeiteld en zo nu en dan worden ze door de FIA geüpdatet. De internationale autosportbond heeft zojuist meer details toegevoegd aan de regels wat betreft de motoren. Meer lezen over de veranderingen? Klik hier!

Marko geeft belangrijke update over Horner-zaak: "Alles is in orde voor hen"

De rust rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog allesbehalve wedergekeerd. Sinds hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag door één van zijn werknemers, is het onrustig rondom de Oostenrijkse renstal. De vraag is nog steeds of Horner mag blijven zitten waar hij zit. Dr. Helmut Marko komt nu met cruciale informatie naar buiten en stelt dat de Thaise aandeelhouders "alles in orde" hebben bevonden. Meer lezen over hoe Marko denkt over de situatie omtrent Horner? Klik hier!

Red Bull-talent Goethe vertelt over ontmoeting Verstappen: "Een surrealistisch gevoel"

Oliver Goethe, sinds november 2023 actief voor het team van Red Bull Racing in de junioropleiding, heeft voor het eerst Max Verstappen ontmoet. De Deens-Duitse coureur, geboren in Londen, loopt sinds eind vorig jaar in Milton Keynes rond en komt daar logischerwijs de drievoudig wereldkampioen wel eens tegen. De Formule 3-rijder heeft tot nu toe één keer Verstappen mogen ontmoeten en vertelt hoe dat ging. Meer lezen over wat Goethe over Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Gerelateerd