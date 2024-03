De Formule 1 zal over twee jaar nieuwe technische reglementen introduceren. Deze zijn nog niet in steen gebeiteld en zo nu en dan worden ze door de FIA geüpdatet. De internationale autosportbond heeft zojuist meer details toegevoegd aan de regels wat betreft de motoren.

De atmosferische V8 ging na 2013 de prullenbak in en sindsdien gaat de voorkeur uit naar de V6-turbohybride. De 1,6 liter verbrandingsmotor zal nog steeds deel uit maken van de power units voor 2026, maar toch zal er heel wat veranderen. De MGU-H zal namelijk uit de krachtbron worden gehaald om kosten te besparen. Tegelijkertijd zal de MGU-K, de Motor Generator Unit - Kinetic oftewel de elektrische motor, flink worden opgeschroefd tot 350kW. Men hoopt veel meer elektrisch vermogen te gebruiken en minder vermogen vanuit de verbrandingsmotor om zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. De benzine voor 2026 zal sowieso 100% duurzaam worden om te proberen de koningsklasse CO2-neutraal te maken vanaf 2030.

Overtake mode

Bovenstaande reglementen waren al heel lang bekend, maar specifieke regels met betrekking tot het gebruik van de elektrische motor zijn zojuist na goedkeuring van de World Motor Sport Council op de schop gegaan.

Eerst was het zo dat het elektrisch vermogen in kilowatt (waarbij 1pk gelijkstaat aan 1,341kW) nooit boven de '1850 – 5 × snelheid van de auto' mocht uitkomen onder 340 kilometer per uur en nooit boven de 150kW vanaf 340 kilometer per uur.

Nu de FIA de regels heeft geüpdatet, mag het elektrisch vermogen in kilowatt nooit boven de '1800 – 5 × snelheid van de auto' uitkomen onder 340 km/h, nooit boven de '6900 – 20 × snelheid van de auto' uitkomen bij 340 tot 344 km/h en nooit boven de 0kW (oftewel helemaal geen elektrisch vermogen) vanaf 345 kilometer per uur.

Het belangrijkste is de toevoeging van artikel 5.14.7 van het reglement waarin staat dat "een coureur nooit meer vermogen [dan hierboven staat aangegeven] mag gebruiken met uitzondering van wanneer de 'overtake mode' is geselecteerd door de coureur". Het lijkt er dus op dat coureurs op een bepaalde manier, misschien bijvoorbeeld via een knop op het stuur, extra vermogen kunnen krijgen. Hoe vaak en voor hoelang deze 'overtake mode', wat verder in de reglementen 'override' wordt genoemd, gebruikt mag worden, staat niet aangegeven. Het gaat in ieder geval om een boost aan elektrisch vermogen in kilowatt van '7100 – 20 × snelheid van de auto' onder 355 km/h en het wordt pas vanaf 355 km/h weer 0kW.

Om de formules even te versimpelen, in de nieuwe reglementen staat dat coureurs tot 290 km/h de volledige 350kW (470pk) aan elektrisch vermogen van de MGU-K mogen gebruiken. Tussen 290 en 340 km/h gaat dit geleidelijk aan van 350kW naar 100kW (van 470pk naar 134pk). Tussen 340 km/h en 345 km/h gaat het van 100kW naar 0kW (van 134pk naar 0pk). In 'override' beschikt de bolide altijd tot de volledige 350kW aan elektrisch vermogen tot 337 kilometer per uur. Daarna gaat het geleidelijk aan naar 0kW vanaf 355 kilometer per uur.

