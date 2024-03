Charles Leclerc is dit seizoen druk bezig met het verslaan van teamgenoot Carlos Sainz, iets waar hij voorlopig zijn handen vol aan heeft. Naast het circuit zou de coureur uit Monte Carlo echter ook bezig zijn met een tweede carrière: de Ferrari-coureur lijkt namelijk een ijssalon te gaan openen in Milaan.

Het lijkt dit seizoen wederom een spannende strijd te worden bij het team van Ferrari. Daar waar Leclerc in 2025 bij het team blijft, is het Sainz die na 2024 noodgedwongen moet vertrekken bij de Scuderia wegens het aantrekken van Lewis Hamilton. In de eerste races van het seizoen lijkt de Madrileen daardoor bevrijdt en doet hij het uitstekend. Leclerc - die momenteel wél als nummer twee in het wereldkampioenschap door het leven gaat - heeft voorlopig de handen vol aan de Spaanse coureur. Momenteel heeft hij 47 punten weten te pakken, waar Sainz op veertig staat in twee races.

Nieuwe salon

Toch lijkt de Monegask naast de baan ook nog wat tijd gevonden te hebben voor andere bezigheden. Milanotoday heeft namelijk weten te achterhalen dat Leclerc op de achtergrond druk is met het openen van een eigen eetgelegenheid. Het zou daarbij niet om een gewoon etablissement gaan, maar om een heuse ijssalon. De man uit Monte Carlo zou daarbij samenwerken met Federico Grom en Guido Martinetti, twee beroemde Italiaanse eigenaars van een ijssalon-keten.

Leclerc zijn geliefde snack

In april wordt er volgens het bericht meer bekendgemaakt over de aanstaande onderneming van Leclerc. Toch heeft hij middels een persbericht al laten weten dat er iets aan zit te komen: "Het is een heel bijzonder project voor mij. Een nieuw en groot avontuur, waarbij ik ga ondernemen buiten het racecircuit. Als professioneel atleet is een gezonde levensstijl belangrijk voor mij. Dit weerhoudt mij er echter niet van om af en toe een kleine, verboden beloning te eten. Het voedsel waar ik dol op ben. Misschien weet je al waar het om gaat", zo klinkt het mysterieus,

