'Red Bull-medewerkster naar rechter bij afwijzing beroep', Brembo gaat in op brand Verstappen | GPFans Recap

Max Verstappen was afgelopen zondag de eerste uitvaller van de Grand Prix van Australië. De oorzaak van de remproblemen wordt nog onderzocht, maar fabrikant Brembo heeft al laten weten dat de verantwoordelijkheid bij Red Bull ligt. Wie ook uitviel in Melbourne was George Russell. Hij crashte in de één na laatste ronde en wees met het vingertje naar Fernando Alonso vanwege een 'brake test'. De Spanjaard werd dan ook flink bestraft. Aston Martin heeft vandaag laten weten niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de FIA. Charles Leclerc legde uit dat de snelheid van Ferrari tijdens de race Down Under bemoedigend was, maar dat ze nooit zullen weten hoe Verstappen het zou hebben gedaan. Verder testte Sebastian Vettel vandaag de Porsche-hypercar, heeft Red Bull laten horen hoe de Red Bull Powertrains-Ford-motor van 2026 klinkt en is er meer bekend over de situatie rondom Christian Horner.

Leclerc: 'Australië was ontzettend bemoedigend, maar zullen nooit snelheid Verstappen weten'

Charles Leclerc noemt het weekend van Ferrari in Australië ontzettend bemoedigend, maar volgens de Monegask is het belangrijk om niet te vergeten dat Red Bull Racing in twee van de afgelopen drie races superieur was. "Dit weekend was ontzettend belangrijk, omdat het lang geleden is dat we echt de snelheid hadden", vertelt Leclerc na afloop van de race tegenover de aanwezige media. "Ik zeg niet dat we Red Bull onder controle konden houden, want we zullen nooit weten wat de snelheid van Verstappen in de race zou zijn geweest, maar vanaf de eerste vrije training wisten we dat pole position en de overwinning binnen handbereik waren, want we hadden geweldige snelheid en geweldige bandendegradatie." Lees hier het hele artikel over Leclerc na de Grand Prix van Australië.

Vettel legt twee F1-raceafstanden af in succesvolle test met Porsche: "Meteen goed gevoel"

Sebastian Vettel nam vandaag deel aan een test met de Porsche 963 op MotorLand Aragón. De viervoudig Formule 1-kampioen legde meteen bijna twee Grand Prix-afstanden af, 581 kilometer om precies te zijn. Vettel vertelde na de test over zijn ervaringen. "Rijden met de Porsche 963 hier op het circuit in Aragón - dat was zeker leuk," aldus de voormalig Red Bull-, Ferrari- en Aston Martin-coureur. "Ik moest eerst even aan alles wennen en mijn ritme vinden. De rijervaring is anders, simpelweg omdat je een dak boven je hoofd hebt, en daarbij is de auto wat zwaarder en zijn de banden anders." De Duitser kreeg assistentie van vaste Porsche-coureurs Matt Campbell, Michael Christensen, Kévin Estre, André Lotterer, Frédéric Makowiecki en Laurens Vanthoor evenals van DTM-kampioen Thomas Preining. "De Porsche-fabriekscoureurs waren heel behulpzaam en legden me uit wat speciaal was en waar ik aan moest wennen. Dat maakte het makkelijk voor me." Lees hier het hele artikel over Vettel en de Porsche-test op Aragón.

Red Bull laat voor het eerst geluid van Ford-power unit voor 2026 horen

Ook al zijn we nog twee jaar verwijderd van het Formule 1-seizoen van 2026, motorleveranciers zijn natuurlijk al volop hun krachtbronnen aan het testen. Red Bull Powertrains, wat verantwoordelijk is voor de verbrandingsmotor, en Ford, die de taak op zich heeft genomen om de MGU-K te bouwen, zijn geen uitzondering en de twee grootmachten werken samen aan één power unit voor Red Bull Racing. In een YouTube-video van technisch journalist Cleo Abram, die een tour door de Red Bull-fabriek krijgt, is voor het eerst de Red Bull-Ford-krachtbron te horen. Hoofd van de testafdeling Florian Niehaves maakte duidelijk dat we de motor wel mogen horen, maar nog niet mogen zien. Lees hier het hele artikel over het geluid van de Red Bull-Ford-motor.

Aston Martin bevestigt dat ze niet in beroep gaan na tijdstraf: 'Maar steunen Alonso volledig'

Fernando Alonso kwam als zesde over de streep in de Formule 1 Grand Prix van Australië, maar werd als achtste geklasseerd na een tijdstraf van 20 seconden. Deze kreeg hij na een crash van George Russell. Aston Martin heeft nu laten weten dat ze niet in beroep gaan en dus niet zullen proberen de straf terug te draaien. "Ten eerste is iedereen in de autosport opgelucht dat George oké was en weg kon lopen na zijn crash," begon teambaas Mike Krack in een verklaring. "Ik wil dat jullie weten dat we Fernando volledig steunen. Hij is de meest ervaren coureur in de Formule 1. Hij heeft aan meer Grands Prix meegedaan dan wie dan ook en heeft meer dan 20 jaar ervaring. Hij is een meervoudig wereldkampioen in verschillende klasses. Om een tijdstraf van 20 seconden te krijgen, terwijl er geen contact was met de auto die ons volgde, is een bittere pil om te slikken, maar we moeten het besluit accepteren." Lees hier het hele artikel over de tijdstraf van Alonso.

'Red Bull-medewerkster stapt naar arbeidsrechter als beroep tegen Horner-klacht wordt afgewezen'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wordt al enige tijd door een vrouwelijke medewerkster van het team beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De renstal liet een extern en onafhankelijk onderzoek naar Horner verrichten, waarna de ingediende klacht van de vrouw eind februari werd verworpen. Vervolgens diende ze al een officiële klacht in bij de FIA tegen de uitkomst van het onderzoek. Terwijl het motorsportorgaan deze nog in behandeling aan het nemen is, doet de dame in kwestie op de achtergrond ondertussen naar verluidt tal van forse uitgaven om tot een veroordeling te komen. Maar ook daar blijft het niet. The Guardian meldt dat als het beroep tegen haar afgewezen klacht ook verworpen wordt, de medewerkster Horner voor de arbeidsrechter zal slepen. Lees hier het hele artikel over de situatie rondom Horner.

Remfabrikant Brembo legt verantwoordelijkheid uitvalbeurt Verstappen bij Red Bull

Wat de precieze oorzaak was van de remproblemen en het brandje bij Max Verstappen, waardoor hij de eerste uitvaller in de Grand Prix van Australië werd, wordt nog onderzocht. Brembo, wat al jarenlang de leverancier van de remblokken van Red Bull is, heeft na afloop van de race in Melbourne meer inzicht kunnen geven. Het Italiaanse bedrijf heeft in een verklaring aan verschillende media laten weten dat er geen problemen waren met de componenten of de materialen die werden gebruikt bij de productie van de door hen geleverde onderdelen. Brembo legt de verantwoordelijkheid bij Red Bull neer. De uitvalbeurt van Verstappen valt volgens de remfabrikant "niet te wijten" aan afwijkingen in de componenten of een defect in de materialen. Het probleem is hoogstwaarschijnlijk voortgekomen uit een keuze met de afstelling van de auto die Red Bull zelf heeft gemaakt. Het Oostenrijkse team heeft dit nog niet kunnen bevestigen. Lees hier het hele artikel over de uitvalbeurt van Verstappen.

