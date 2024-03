Charles Leclerc noemt het weekend van Ferrari in Australië ontzettend bemoedigend, maar volgens de Monegask is het belangrijk om niet te vergeten dat Red Bull Racing in twee van de afgelopen drie races superieur was.

De Grand Prix van Australië vormde het decor voor de eerste niet Red Bull-overwinning sinds de Grand Prix van Singapore in 2023. Max Verstappen viel uit met een remprobleem en Sergio Pérez wist zich geen weg door het verkeer te slaan, maar buiten de problemen om leek Red Bull Racing in Melbourne fragiel voor de dag te komen. Ferrari opereerde ondertussen op de top van haar kunnen, en wist zodoende de plotseling ontstane kansen om te zetten in een ééntweetje voor het team, met Carlos Sainz als racewinnaar en Leclerc daarachter op P2.

Ontzettend belangrijk weekend

"Dit weekend was ontzettend belangrijk, omdat het lang geleden is dat we echt de snelheid hadden", vertelt Leclerc na afloop van de race tegenover de aanwezige media. "Ik zeg niet dat we Red Bull onder controle konden houden, want we zullen nooit weten wat de snelheid van Verstappen in de race zou zijn geweest, maar vanaf de eerste vrije training wisten we dat pole position en de overwinning binnen handbereik waren, want we hadden geweldige snelheid en geweldige bandendegradatie."

Gemaximaliseerd met Ferrari

De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap Formule 1 vervolgt: "Dat is ontzettend bemoedigend, maar we moeten niet vergeten dat Red Bull in twee van de drie races superieur was. We hebben veel werk te doen en dat doen we als team. Iedere keer als we de mogelijkheid hebben om een race te winnen, moeten we die pakken. Dit weekend hebben we dat gedaan met Carlos. Ik ben tweede geworden en reed de snelste raceronde, waarmee we de overige beschikbare punten veilig hebben gesteld."

