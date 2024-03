Max Verstappen was de allereerste uitvaller van de Formule 1 Grand Prix van Australië afgelopen zondag. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht, maar remfabrikant Brembo heeft laten weten dat het niet aan hun materiaal ligt.

Verstappen stond afgelopen weekend in geen enkele sessie bovenaan tot Q3. Tegen verwachting in pakte de drievoudig wereldkampioen toch de pole position voor de wedstrijd op het Albert Park Circuit. Hij kwam bij de start prima weg en behield de leiding in de openingsronde. Echter, in de tweede ronde maakte hij een foutje wat Carlos Sainz de kans gaf om hem met behulp van de DRS in te halen. Twee ronden later kwam er rook uit de RB20 van Verstappen en moest hij vaart minderen. De Nederlander reed richting de pits toen de rem rechtsachter explodeerde en er een klein brandje ontstond. Het was zijn eerste uitvalbeurt sinds 2022, toevallig ook tijdens de Grand Prix van Australië, maar toen lag het aan een kapot brandstofsysteem. Verstappen kon een recordevenarende tiende achtereenvolgende zege behalen, maar het was dus Sainz die er met de bokaal vandoor ging.

Afstelling van de auto

Wat de oorzaak was van de remproblemen bij de kampioenschapsleider, wordt nog onderzocht. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde tegenover Viaplay in Melbourne dat "hij vanaf de start van de race al direct een paar grote momenten had. Effectief gezien reed hij met de handrem erop". Brembo, wat al jarenlang de leverancier van de remblokken van Red Bull is, heeft na afloop van de race in Australië meer inzicht kunnen geven. Het Italiaanse bedrijf heeft in een verklaring aan verschillende media laten weten dat er geen problemen waren met de componenten of de materialen die werden gebruikt bij de productie van de door hen geleverde onderdelen. Brembo legt de verantwoordelijkheid bij Red Bull neer. De uitvalbeurt van Verstappen valt volgens de remfabrikant "niet te wijten" aan afwijkingen in de componenten of een defect in de materialen. Het probleem is hoogstwaarschijnlijk voortgekomen uit een keuze met de afstelling van de auto die Red Bull zelf heeft gemaakt. Het Oostenrijkse team heeft dit nog niet kunnen bevestigen.

