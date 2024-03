De Red Bull Racing-medewerkster die een klacht indiende tegen teambaas Christian Horner vanwege grensoverschrijdend gedrag, zal naar de arbeidsrechter stappen als het ingediende beroep tegen haar verworpen klacht niet succesvol is. Dat heeft The Guardian naar eigen zeggen begrepen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wordt al enige tijd door een vrouwelijke medewerkster van het team beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De renstal liet een extern en onafhankelijk onderzoek naar Horner verrichten, waarna de ingediende klacht van de vrouw eind februari werd verworpen. Daarmee is de storm echter niet gaan liggen. Naast dat er binnen Red Bull Racing een machtsstrijd gaande lijkt en geruchten over een vertrek van Max Verstappen met regelmaat de kop opsteken, lijkt de vrouw in kwestie - inmiddels op non-actief gezet door Red Bull Racing - alle zeilen bij te zetten om Horner in het strafbankje te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Arbeidsrechter

Zo diende ze al een officiële klacht in bij de FIA tegen de uitkomst van het onderzoek. Terwijl het motorsportorgaan deze nog in behandeling aan het nemen is, doet de dame in kwestie op de achtergrond ondertussen naar verluidt tal van forse uitgaven om tot een veroordeling te komen. Maar ook daar blijft het niet. The Guardian meldt dat als het beroep tegen haar afgewezen klacht ook verworpen wordt, de medewerkster Horner voor de arbeidsrechter zal slepen.

OOK INTERESSANT: 'Werkneemster Red Bull betaalt gigantische bedragen in hoop op veroordeling Horner'

Eenmaal voor de arbeidsrechter is het onvermijdelijk dat details over de zaak op straat zullen komen te liggen. Dat is ongetwijfeld iets waar Horner - hoe de vork ook in de steel mag zitten - niet op zit te wachten. De Red Bull Racing-teambaas liet eerder al optekenen dat zijn privéleven behoorlijk onder druk is komen te staan vanwege alle commotie van de afgelopen twee maanden.

Gerelateerd