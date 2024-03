Na de Grand Prix van Australië in Melbourne hebben de coureurs even een weekje de tijd om bij te komen tijdens het Paasweekend, alvorens het hele circus in Japan neerstrijkt voor de Grand Prix op het circuit van Suzuka. Hoe laat vinden de sessies plaats daar aan de andere kant van de wereld?

Het nieuwe Formule 1-seizoen is inmiddels alweer drie weken oud, nadat we in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië gereden hebben. Vanaf vrijdag 5 april is het tijd voor de Grand Prix van Japan, die normaal gesproken wat verder naar achteren op de kalender staat, maar dit jaar een stuk naar voren is gehaald. De race in het Land van de Rijzende Zon is doorgaans een garantie op spektakel en bijzondere momenten en dus is het zeker de moeite waard om in dat weekend de wekker te zetten voor het slapengaan.

Suzuka International Racing Course

Eén van de meest iconische en technische circuits op de kalender is het Suzuka International Racing Course, vlakbij Nagoya. Het circuit werd al in 1961 ontworpen door voormalig Zandvoort-directeur Hans Hugenholtz. Het circuit wordt over 5,8 kilometer verreden en telt achttien bochten, met de 130R-bocht als één van de bekendste. Ondanks zijn lange bestaan, werd er in 1987 pas voor het eerst in de geschiedenis een Formule 1-race gereden op het circuit in Suzuka. De race werd gewonnen door Gerhard Berger, die Ayrton Senna te snel af was. Laatstgenoemde was hoofdrolspeler bij twee van de meest iconische momenten uit de geschiedenis van de Formule 1, beiden op Suzuka. De Braziliaan vocht samen met Alain Prost twee jaar op rij één van de meest iconische en controversiële gevechten ooit uit op Japanse bodem. De laatste editie van de Japanse Grand Prix - vorig jaar nog wat verder in het seizoen - werd gewonnen door Verstappen.

Tijdschema Grand Prix van Japan

Op Suzuka is het acht uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. Zo wordt de eerste vrije training op vrijdag 5 april om 04:30 uur verreden, waarna het om 08:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training gaat op zaterdag 6 april wederom om 04:30 uur van start, met als hoogtepunt natuurlijk de de kwalificatie om 08:00 uur. Uiteindelijk staat op zondag 7 april het hoofdgerecht op het programma met de Grand Prix van Japan. De wekker dienst hiervoor in ieder geval voor 07:00 uur gezet te zijn, want dan doven de lichten.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 5 april

04:30 uur: Eerste vrije training

08:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 6 april

04:30: Derde vrije training

08:00 uur: Kwalificatie

Zondag 7 april

07:00 uur: Grand Prix van Japan

