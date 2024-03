In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag veroverde Max Verstappen pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor Charles Leclerc, maakte Ferrari bekend dat Oliver Bearman de rest van het weekend de vervanger van Carlos Sainz is (kamt met een blindedarmontsteking), liet Christian Horner weten dat hij geen actie gaat ondernemen tegen Jos Verstappen en sloot Helmut Marko zelf niet uit dat hij geschorst zou worden door het team of zelf vertrekt. Dit is de GPFans Recap van 8 maart.

Verstappen domineert vrijdag in Djedda en pakt pole

Net zoals in Bahrein was het Max Verstappen die op vrijdag domineerde. In Djedda won Verstappen de kwalificatie en veroverde hij zijn tweede pole position van het seizoen. De Nederlander eindigde op P1, voor Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Perez. Debutant Oliver Bearman eindigde op P11. Samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Carlos Sainz moet onder het mes en mist Grand Prix van Saoedi-Arabië

Carlos Sainz komt, zo maakte Ferrari vrijdag bekend, tijdens de rest van het weekend niet meer in actie tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur heeft een blindedarmontsteking en moet geopereerd worden. De Spanjaard werd op vrijdag tijdens VT3 en de kwalificatie vervangen door Oliver Bearman, iets wat op zaterdag tijdens de race dus ook gaat gebeuren. Meer lezen? Klik hier!

Helmut Marko dropt nieuwe bom: Oostenrijker mogelijk geschorst door Red Bull

De situatie bij Red Bull Racing lijkt alsmaar ingewikkelder te worden voor het team. Op vrijdag was het adviseur Dr. Helmut Marko die in de paddock nieuwe informatie deelde op de Oostenrijkse televisie, door te stellen dat het een mogelijkheid is dat hij de komende week geschorst wordt door zijn werkgever. Meer lezen? Klik hier!

FIA geeft Bearman en Pérez geen straf na incidenten tijdens kwalificatie in Djedda

Oliver Bearman kende vrijdag zijn vuurdoop tijdens het F1-raceweekend in Djedda. De Brit kwam op P11 terecht tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar zorgde er ook voor dat de stewards van de FIA wat werk te verrichten hadden. De FIA was ook nog bezig met Sergio Pérez te onderzoeken en heeft daar tevens een besluit over genomen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen maakt duidelijk dat toekomst bij Red Bull van Marko afhangt: "Hij hoort te blijven"

Max Verstappen pakte pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar de ogen waren al gauw gericht op Dr. Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, die mogelijk geschorst gaat worden. Verstappen laat duidelijk weten dat zijn toekomst bij het Oostenrijkse team afhangt van Marko. Meer lezen? Klik hier!

Horner "absoluut niet" van plan actie te ondernemen na uitspraken Jos Verstappen

Christian Horner vertelt met na afloop van de Grand Prix van Bahrein met Jos Verstappen te hebben gesproken, en hoopt de situatie rondom zijn persoon nu achter zich te kunnen laten. De Red Bull Racing-teambaas is dan ook niet van plan actie te ondernemen naar aanleiding van de uitspraken van de Limburger. Meer lezen? Klik hier!

