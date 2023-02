Brian Van Hinthum

Donderdag 16 februari 2023 20:54 - Laatste update: 21:49

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aangevangen worden met een extra compound in de bandenkeuze van Pirelli, zo heeft de Italiaanse bandenfabrikant bekend gemaakt. De nieuwe band, de C1, is de op één na hardste band die in 2023 binnen het spectrum aan banden zal functioneren.

Over één week staan de wintertests in Bahrein op het programma en één week later vangt het nieuwe seizoen na een lange winterstop eindelijk aan in datzelfde Bahrein. Voor het nieuwe seizoen heeft Pirelli een nieuwe compound in het spectrum aangekondigd. De meest harde band van het vorige seizoen [C1] wordt vanaf dit seizoen de C0, waarmee dit de hardste compound om uit te kiezen blijft. Daar komt nu echter een nieuwe band voor in de plek als zijnde de C1. Het betekent dat we vanaf dit seizoen de keuze hebben tussen zes verschillende compounds: de C0 tot en met de C5.

Eerste drie races

Met de aankondiging heeft Pirelli meteen ook de bandenkeuzes voor de eerste drie Grands Prix van het nieuwe seizoen aangekondigd. In Bahrein worden de C1, C2 en C3 banden van stal gehaald door de FIA, waarin de C1 de hardste, de C2 de middelste en C3 de zachtste compound is. In Saoedi-Arabië en Australië schuiven de banden één plekje op en wordt er gekozen voor de C2-, C3- en C4-banden.

Bandenkeuze kwalificatie

Het is overigens niet de enige verandering aan de banden voor het nieuwe seizoen. De FIA heeft namelijk besloten dat coureurs een specifieke band moeten gebruiken tijdens de kwalificatie tijdens twee raceweekenden. Weke weekenden dit worden, is nog niet bekend. Tijdens Q1 zal dit de harde band zijn, in Q2 switchen we naar de medium, terwijl men in Q3 verplicht de softs moet gebruiken. Hiermee wordt het aantal bandensetjes van 13 terug gebracht naar 11. Met het oog op duurzaamheid wil de Formule 1 kijken of dit in de toekomst wellicht over een heel seizoen kan worden getrokken.

