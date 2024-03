In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Maandag waren er weer genoeg geruchten omtrent Jos Verstappen en Christian Horner. Zo zou er volgens de geruchten een connectie zijn tussen de vrouw die Horner heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en Jos Vestappen, is de vader van Max Verstappen dit weekend niet aanwezig tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië en zou Max Verstappen een clausule in zijn contract hebben voor het geval dat Helmut Marko vertrekt bij Red Bull Racing. Toto Wolff liet ook weten dat hij de best mogelijke auto wil bouwen om coureurs in 2025 naar Mercedes te halen en de internationale media reageerden op de zege van Verstappen in Bahrein. Dit is de GPFans Recap van 4 maart.

UPDATE: 'Jos Verstappen afwezig in Djedda, maar niet vanwege Horner'

Jos Verstappen zal de Grand Prix van Saoedi-Arabië komend weekend in F1 niet bijwonen. Verstappen senior zal zoon Max zodoende niet kunnen steunen in Djedda, iets dat hij aanvankelijk nog wel van plan was. De reden van de aanwezigheid is echter niet de situatie omtrent Christian Horner. Jos Verstappen komt zelf komend weekend namelijk in actie tijdens een rally-wedstrijd. Meer lezen? Klik hier!

Grootste krant van Duitsland: 'Jos Verstappen flirtte met dezelfde vrouw als Horner'

De geruchten omtrent Jos Verstappen volgen zich ook op maandag snel op. De Nederlander heeft met dezelfde vrouw geflirt die enkele weken geleden een aanklacht indiende tegen Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, zo meldt BILD, de grootste krant van Duitsland. De vader van Max Verstappen zou volgens het medium uit Duitsland in 2021 gezien zijn met de vrouwelijke werkneemster. Dit zou ook onderdeel zijn van de reden dat Jos Verstappen zulke felle uitspraken deed afgelopen weekend. Meer lezen? Klik hier!

Wolff wil winnende bolide leveren om Verstappen te verleiden: 'Dat is waar het om draait'

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, ziet het belang ervan in om een goede auto te bouwen voor 2024, maar ook 2025. De Oostenrijker ziet dat Max Verstappen nu bij Red Bull Racing op zijn plek zit, maar als het Duitse team een winnende auto op de baan kan krijgen, verwacht hij dat hij de Limburger misschien kan verleiden om over te stappen naar Mercedes. Meer lezen? Klik hier!

'Ford zoekt naar manier om onder contract met Red Bull uit te komen door situatie Horner'

Red Bull Racing is momenteel onderwerp van gesprek in F1 en de toekomstige samenwerking met Ford in F1 lijkt dankzij de situatie omtrent teambaas Christian Horner aan een zijden draadje te hangen. Beide partijen gaan vanaf 2026 samenwerken, maar door de huidige situatie lijkt Ford deze samenwerking te willen herzien. Meer lezen? Klik hier!

Internationale media zien Verstappen weekend in Bahrein domineren

De internationale media konden niet om de dominante Grand Slam van Max Verstappen heen, die zaterdagmiddag de F1 Grand Prix van Bahrein won. Toch gaat het op de verschillende sites ook veel over Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Meer lezen? Klik hier!

'Verstappen heeft speciale Marko-ontsnappingsclausule in Red Bull-contract staan'

Red Bull Racing is sinds de anonieme mail van donderdagavond weer volop in het nieuws te vinden, ondanks dat het onderzoek is afgerond. De ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op, met name na uitspraken van Jos Verstappen. Inmiddels wordt Max Verstappen veelvuldig aan Mercedes gelinkt wegens het hele Christian Horner-drama en hij zou binnen het team over een heuse ontsnappingsclausule beschikken. Meer lezen? Klik hier!

