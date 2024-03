De internationale media konden niet om de dominante Grand Slam van Max Verstappen heen, die zaterdagmiddag de F1 Grand Prix van Bahrein won. Toch gaat het op de verschillende sites ook veel over Red Bull Racing-teambaas Christian Horner.

Verstappen begon het seizoen 2024 afgelopen donderdagmiddag, toen de eerste twee vrije trainingen op het programma stonden, als favoriet en kon deze rol meteen waarmaken. Op vrijdagmiddag veroverde hij pole position door Charles Leclerc en George Russell achter zich te houden, terwijl hij op zaterdagmiddag tijdens de race geen spaan heel liet van de concurrentie en voor Sergio Pérez en Carlos Sainz de race won. Een overzicht van wat de internationale media te melden hadden.

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat tot haar eigen teleurstelling zag dat Verstappen twee Ferrari's vanaf de openingsfase al achter zich kon houden. "Max Verstappen was ontketend. De wereldkampioen van Red Bull Racing domineerde de openingsrace van het F1-seizoen 2024 en won voor Sergio Pérez voor een triomfantelijk een-tweetje voor het team uit Milton Keynes. Voor Ferrari is het goede nieuws dat ze tweede staan in het kampioenschap, dankzij de derde plaats van Carlos Sainz en de vierde plaats van Charles Leclerc, die remproblemen had waardoor hij geen aanvallende race kon rijden. Ferrari heeft door de uitslag een voorsprong op Mercedes, dat na een goede start van de race met George Russell genoegen moest nemen met de vijfde plaats voor de McLaren van Lando Norris. Zevende werd Lewis Hamilton voor Oscar Piastri, terwijl de top tien werd afgesloten door de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll. Elfde werd Zhou Guanyu in de Sauber, terwijl Magnussen in de Haas de Racing Bulls van Ricciardo en Tsunoda voor kon blijven."

The Guardian

The Guardian plaats de zege van Verstappen in perspectief en merkt vooral dat de aandacht uit bleek te gaan naar de situatie omtrent Horner. "Verstappen hield zijn hoofd met bewonderenswaardige kalmte naar beneden om met klinische precisie te presteren te midden van het rumoer, het geluid en de woede die de hele week rond Red Bull heeft gewerveld. Nu Horner vecht om zijn carrière te redden, liet de dominantie die de drievoudig wereldkampioen zien over hoe ver Red Bull van hun rivalen afstaat. Het zal extra gewicht hebben toegevoegd aan degenen die de teambaas [Horner] steunen. Sterker nog, op het circuit van Sakhir was er overal sprake van eenheid. Horners vrouw, de voormalige Spice Girl Geri Halliwell-Horner, arriveerde hand in hand met haar man op het circuit in een duidelijke demonstratie van solidariteit, hoe moeilijk de zaken achter de schermen ook mogen zijn. Veel belangrijker was de komst van Chalerm Yoovidhya, die aan het hoofd staat van de Thaise vleugel van Red Bull, waarvan hij 51% van de aandelen bezit, en die Horner waarschijnlijk steunt. Zijn persoonlijke aandacht voor de teambaas was een sterke boodschap aan degenen die tegen hem samenzwoeren: dat op dit moment in ieder geval de mensen met de beslissende stem achter hun man staan."

Bild

Bild zag dat Verstappen zich zaterdag niet liet afleiden door alles wat er bij Red Bull gaande is. "Crisis bij Red Bull? In ieder geval niet op het circuit. Voor de race werd Charles Leclerc beschouwd als de sterkste tegenstander, want hij zette de dag ervoor in Q2 van de kwalificatie de snelste tijd van het weekend neer. Na zijn aanval in de eerste bocht moest hij zich echter terugtrekken. Al vroeg moest hij zijn nederlaag erkennen toen hij vocht met George Russell en Sergio Pérez. Zelfs zijn teamgenoot Carlos Sainz haalde hem in. Daarna gingen de problemen voor Leclerc ook na zijn pitstop door. Hij klaagde dat zijn auto naar rechts bewoog als hij remde. Dat klinkt als veel werk voor de volgende race. Eén lichtpuntje: Zijn Ferrari herstelde zich naarmate de race vorderde en Leclerc kon Russell in de Mercedes opslokken met nog tien ronden te gaan."

Sky Sports F1

Sky Sports F1 zag dat de Grand Prix van Bahrein genoeg reden is voor de andere teams om hoop te hebben voor de rest van het seizoen, ondanks dat Verstappen met overmacht won. "Na het meest dominante seizoen in de geschiedenis van de sport in 2023, breidt Verstappen met zijn overwinning zijn zegereeks van eind vorig jaar uit tot acht races. De aard van het optreden van Red Bull sterkt de voorspellingen van voor het seizoen dat de regerend constructeurskampioen waarschijnlijk het soort dominantie zullen voortzetten waarmee ze vorig jaar 21 van de 22 races wonnen. De unieke aard van het uitdagende oppervlak in Bahrein geeft rivalen echter hoop dat ze een grotere uitdaging kunnen bieden tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië volgend weekend op het compleet andere stratencircuit van Djedda."

