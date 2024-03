Jos Verstappen blaast op maandag 52 kaarsjes uit en de Nederlander mag op zijn verjaardag rekenen op felicitaties van zoon Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen besteedt op zijn Instagram-pagina aandacht aan zijn vader, die de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws te vinden is.

De vader van Verstappen heeft zich de afgelopen dagen ontpopt tot één van de meest besproken mensen in de Formule 1. De voormalig Formule 1-coureur nam Red Bull Racing-teambaas Christian Horner onder vuur en stelde in de Britse media zelfs dat de rust binnen het team niet terug zal keren wanneer de onder vuur liggende teambaas in zijn positie blijft zitten. "Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt", voegde hij daar onder meer aan toe. Daarnaast sprak Jos openlijk met Toto Wolff in de paddock van Bahrein afgelopen weekend.

Felicitaties van Verstappen

Ondanks alle commotie rondom Verstappen senior, mag hij op maandag gewoon genieten van zijn 52ste verjaardag. Zoon Max heeft bovendien zijn vader in het zonnetje gezet met een post op Instagram met een recente foto en een kiekje uit de oude doos: "Happy birthday dad", schrijft de wereldkampioen bij zijn post. Ook Giedo van der Garde, Robert Doornbos, Victoria Verstappen en Joël Beukers onder meer feliciteren de jarige job in de comments.

