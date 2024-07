Naast de twaalfde Grand Prix in de Formule 1 werden afgelopen weekend in Groot-Brittannië ook de vijftiende en zestiende race in de Formule 2 en de dertiende en veertiende race in de Formule 3 verreden. Een overzicht van de stand van zaken in F2 en F3 na de races op Silverstone.

In de Formule 2 won Andrea Kimi Antonelli de sprintrace en Isack Hadjar de hoofdrace tijdens het raceweekend in Silverstone. Voor de eerstgenoemde Mercedes-junior was het zijn eerste zege van het seizoen. Paul Aron is de leiding in het kampioenschap kwijt na een rampzalig weekend. De coureur uit Estland blijft op 117 punten steken na zeven raceweekenden en moet toekijken hoe Hadjar de leiding overneemt met 133 punten. Zane Maloney staat derde voor Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto, de Argentijn die VT1 van de Britse GP mocht doen voor Williams in de plaats van Logan Sargeant. Richard Verschoor bleef puntloos met de elfde plek op zaterdag en P13 op zondag, waardoor hij negentiende blijft in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Bij de constructeurs sluit Campos Racing het weekend af met 171 punten en de eerste plaats, voor MP Motorsport en Invicta Racing. Van Amersfoort Racing staat negende na acht raceweekenden met 56 punten, dankzij de achtste plaats van Enzo Fittipaldi in de hoofdrace.

Two up, two down at the top of the table 📈#F2 #BritishGP pic.twitter.com/tPvqATqkbg — Formula 2 (@Formula2) July 7, 2024

Invicta's lead is short-lived, as the Feature Race changes the dynamic once again! 🍿#F2 #BritishGP pic.twitter.com/IDvCd4AUFD — Formula 2 (@Formula2) July 7, 2024

Formule 3

In de Formule 3 werd Arvid Lindblad de eerste coureur sinds Jack Doohan in 2021 om twee races in hetzelfde weekend te winnen. De Red Bull-junior was duidelijk het sterkst in het typisch natte, Britse weer. Laurens van Hoepen scoorde met P9 in de sprintrace alleen op de zaterdag punten. In de hoofdrace van zondag moest de Nederlander genoegen nemen met P11. Gabriele Minì staat met 119 punten bovenaan, zes punten voor Lindblad. Luke Browning scoorde niet meer dan zes punten met P8 en de pole in de hoofdrace en valt daardoor terug van P1 naar P3 in de tussenstand, maar blijft nog wel voor Leonardo Fornaroli en Oliver Goethe. Van Hoepen vinden we met 49 punten op P9.

Bij de constructeurs staat Prema met 312 punten bovenaan, voor ART Grand Prix en Trident. MP Motorsport staat met 82 punten op P6 na twee puntloze races. Van Amersfoort Racing maakte haar beste weekend van dit seizoen mee dankzij de tweede positie van Noel León in de sprintrace en de P4 van Tommy Smith in de hoofdrace. De renstal uit Zeewolde vinden we nu op P7 in de tussenstand met 46 punten.

It's all change at the championship summit 🗻



Mini, Lindblad, Goethe ⬆️

Browning, Beganovic, Mansell ⬇️



The fight rolls on to Budapest 🇭🇺#F3 #BritishGP pic.twitter.com/wFZAQ25aw9 — Formula 3 (@Formula3) July 7, 2024

A 1-2 finish for @PREMA_Team strengthens their lead atop the Team Standings 💪



Elsewhere, a strong result for @RodinMotorsport leapfrogs them above Jenzer into P8 ⬆️#F3 #BritishGP pic.twitter.com/9tTp0BJ7Fa — Formula 3 (@Formula3) July 7, 2024

Gerelateerd