Rudy van Buren, al een tijdje simulatiecoureur van Red Bull Racing en achter de schermen een belangrijk onderdeel van het succes dat het team in 2022 en 2023 heeft gekend, was niet op de hoogte van de verandering van concept waar de RB20 mee te maken heeft gekregen. Verder bespreken we de FIA die met strengere maatregelen komt met betrekking tot het langzaam rijden in de kwalificatie en het Mercedes-contract van Lewis Hamilton waarbij al werd rekening gehouden met Andrea Kimi Antonelli.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

