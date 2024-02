De testdagen in Bahrein zitten erop en deze week gaan de coureurs voor het eerst dit jaar beginnen aan een raceweekend. De vrije tijd van het afgelopen weekend gebruikten meerdere coureurs om een steeds populairder wordende sport samen te beoefenen. Zij waren te vinden op de padelbaan.

Na dagenlang aftellen zit de winterstop er deze week eindelijk officieel op. De laatste race van het vorige seizoen in Abu Dhabi dateert alweer van 26 november 2023 en dus is het alweer even geleden dat we spektakel op de baan hebben mogen meemaken. Afgelopen week werden de wintertests in Bahrein afgewerkt. Teams kregen daar drie dagen de tijd om de gloednieuw geproduceerde bolides aan de tand te voelen op het Sakhir International Circuit, alvorens we deze op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van het jaar gaan rijden.

Padel

In de tussentijd moesten de heren zich nog even een weekend zonder racen zien te vermaken en dat deed men door gezamenlijk een potje te padellen. De steeds populairder wordende racketsport werd in het verleden al door onder meer Max Verstappen, Alex Albon en Lando Norris beoefend en de activiteit lijkt alsmaar populairder te worden. Albon verschijnt ineens op het verhaal van Oscar Piastri samen met Logan Sargeant op een post van de Australiƫr, terwijl Fernando Alonso samen met onder meer Verstappen, Felipe Drugovich, Norris en Charles Leclerc op de baan stond.

De coureurs zijn lekker bezig! Het padellen lijkt een steeds populairdere sport te worden onder de heren, zo blijkt uit de laatste Instagram-story's van @alo_oficial šŸŽ¾ pic.twitter.com/QpwHGq65xo — GPFans NL (@GPFansNL) February 26, 2024 \

