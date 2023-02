Remy Ramjiawan

Woensdag 15 februari 2023 19:28

Pirelli heeft de bandenkeuze voor de eerste drie Grand Prix-weekenden onthuld. Daarin valt op dat de nieuwe C1 direct voor de eerste race in Bahrein wordt meegenomen.

De nieuwe band zou initieel de oude C1 vervangen, maar Pirelli zag dat de oude band op Silverstone en op Zandvoort goed uit de verf kwam en heeft er daarom voor gekozen om de compound te behouden. Daardoor bestaat het pallet aan banden van Pirelli dit jaar uit zes compounds in plaats van vijf. De C1 van vorig jaar is de C0 van dit seizoen geworden.

Artikel gaat verder onder video

Bandenkeuze

Over een kleine twee weken gaat Formule 1-seizoen dan eindelijk van start in Bahrein. Voor het weekend in Sakhir neemt Pirelli de C1, C2 en C3 mee. Voor de races in Jeddah en in Melbourne hebben de teams de keuze uit de C2, C3 en de C4.

Over de introductie van de nieuwe C0 vertelde Pirelli-chef Mario Isola eerder al het volgende: "De huidige C1 die vrij goed werkte op bijvoorbeeld Zandvoort en Silverstone wilden we niet elimineren. We besloten om een nieuwe C1 te introduceren met meer grip in vergelijking met de oude C1, dus de oude C1 is nu de C0 om te voorkomen dat alle anderen een nieuwe naam krijgen. De nieuwe C1 ligt veel dichter bij de C2. Ik zou zeggen dat het enige doel dat we niet hebben bereikt, een nieuwe C3 was die meer in het midden tussen de C2 en de C4 ligt."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)