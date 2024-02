De officiële testdagen van de Formule 1 op het Bahrain International Circuit zitten erop. Als we puur naar rondetijden kijken, dan is het lastig om te zeggen wie waar staat, maar de analisten van Auto Motor und Sport hebben alle data in acht genomen en hebben interessante ontdekkingen gedaan over de mogelijke rangorde.

De testdagen verliepen niet voor alle teams even probleemloos. Tweemaal moest er met rode vlaggen worden gezwaaid, beide keren vanwege een losgeraakte putdeksel. De ene keer zorgde dat voor schade bij Ferrari en de andere keer bij Red Bull. Laatstgenoemde team liep ook wat kilometers mis vanwege remproblemen op de donderdag. McLaren was ook geen echte kilometervreter in Bahrein, deels vanwege problemen met het brandstofsysteem. Op de woensdag verloor Williams veel tijd, toen Alexander Albon stil kwam te staan en Logan Sargeant spinde. De aandrijfas bleek het probleem te zijn. Uiteindelijk klokte Carlos Sainz de snelste tijd met een 1:29.921. Dat deed de Spanjaard op de donderdag.

Haas niet meer langzaamste

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport gaan we Alpine helemaal achterin het veld zien dit seizoen en niet Haas. De nieuwe A524 zou te zwaar zijn en inefficiënt op aerodynamisch gebied. Daarnaast zou het niet alleen niet goed zitten qua kwalificatiepace, maar ook qua racepace. Pierre Gasly gaf tegen Sky Sports F1 dan ook toe zich zorgen te maken: "Om eerlijk te zijn heb ik me niet echt gefocust op de anderen, omdat er zoveel gaande is bij ons. Het ziet er volgens mij niet geweldig uit. Het zal geen gemakkelijke eerste race worden. We gaan niet starten vanaf waar we zouden willen. Tegelijkertijd moeten we onszelf wat tijd geven om dit nieuwe concept dat we hebben, te begrijpen."

Mercedes had 'zwaarste zandzak'

Al doet ieder team wel een beetje aan het zogeheten 'sandbaggen', het expres langzamer rijden om niet teveel weg te geven, Mercedes zou dat nog het meeste hebben gedaan. Naar verluidt pushten ze alleen op de eerste testdag als het ging om racepace, toen de baanomstandigheden veruit het slechtst waren. Lewis Hamilton en George Russell zouden geen enkele run met weinig benzine hebben gedaan en uit de GPS-data waaruit topsnelheden en acceleraties kunnen worden gehaald, zou blijken dat de Mercedes-krachtbron altijd erg teruggeschroefd was. De coureurs en technisch directeur James Allison gaven in ieder geval aan blij te zijn dat de W15 niet langer de kenmerkende, onvoorspelbare achterkant had van de W13 en de W14.