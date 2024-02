McLaren-CEO Zak Brown heeft vertrouwen in het nieuwe seizoen en stelt bij F1TV dat we weleens een heel spannend jaar tegemoet kunnen gaan. Het gaat volgens de Amerikaan vooral om de plekken achter Red Bull Racing, want die 'Max-gast' staat in zijn ogen toch net iets te ver weg.

Hoewel McLaren niet een vlekkeloze driedaagse test in Bahrein kende, zag de snelheid er over het algemeen wel goed uit. Het team kan leunen op een goed ontwikkelingsteam, want ondanks de dramatische start in 2023, werkten de upgrades wel uitstekend. De laatste paar races kwam de MCL60 steeds dichter in de buurt bij de RB19 en Brown put daar dan ook de nodige vertrouwen uit.

We komen eraan

"We zitten er goed bij, zeker beter dan vorig jaar. We hebben veel geleerd over de auto, maar we hebben ook enkele problemen gehad. Al denk ik dat iedereen daar wel wat last van had en daar zijn de testdagen ook voor", zo vertelt Brown over de testdagen in Bahrein. De MCL38 moet gaan knokken om de podiumplekken en de snelheid zit er volgens de CEO wel in. "Ik denk dat we over één rondje erg goed zijn, maar ook op de longruns. Toch blijft het onzeker wat de concurrentie in petto heeft. Over het algemeen hebben we het gevoel dat we erbij staan."

'Red Bull heeft niet op haar lauweren zitten rusten'

Red Bull Racing heeft als constructeurskampioen het figuurlijke doelwit op de rug, en Brown vermoedt dat het team wederom net iets te ver weg staat. "We komen echt wel dichter bij de top, al staan we daar nu nog niet. Red Bull lijkt toch weer de snelste te zijn, maar wij hebben iets om op voort te bouwen." De RB20 is compleet anders dan de RB19 en dat heeft Brown ook gezien. "Red Bull heeft zeker niet op haar lauweren zitten te rusten en hun auto ziet er weer het beste uit. Al denk ik niet dat iemand daarover verbaasd is. Ook de Ferrari's en Aston Martin's zien er snel uit, maar ook de VCAR ziet er competitief uit. Mercedes was wat lastig te lezen en hielden de kaarten dicht bij de borst, maar met hun ervaring mag je ze niet uitsluiten." Hoewel de concurrenten dus stappen maken, is er nog één doorn in het oog van de Amerikaan: "Elk jaar zie je de teams dichter bij elkaar kruipen, behalve dan op die 'Max-gast' en ook Sergio [Pérez] moeten we niet uitsluiten."