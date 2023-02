Brian Van Hinthum

Woensdag 15 februari 2023 13:46

In eerste instantie liet Toto Wolff voor de winterstop nog weten dat het verlengen van Lewis Hamilton zijn contract één van de hoogste prioriteiten genoot voor de winterstop. Echter is er twee weken voor het nieuwe seizoen nog altijd geen witte rook. De Oostenrijker verschaft tekst en uitleg over de situatie.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Hoewel er voor de winterstop nog genoeg over gezegd werd, volgden er tijdens de pauzemaanden weinig updates. Op enkele wilde geruchten na - die overigens door een woordvoerder van Mercedes snel uit de lucht gehaald werden - bleef het angstvallig stil rondom Hamilton en Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Update over de status

Inmiddels is de W14 gepresenteerd door de Duitse renstal en vanzelfsprekend kreeg Wolff ook vragen over de eventuele contractverlenging van Hamilton. "We hebben in het verleden al een aantal contracten afgesloten en per keer zit er weinig verschil in. Het is dus niet heel complex naast de gebruikelijke overeenkomsten. We hebben ons eerste gesprek gehad, maar ik wil er geen tijd aan vastplakken. Op dit moment is het niet belangrijk voor hem en ook niet voor ons. Het loopt nog voor een heel jaar, dus we vinden zeker een juist moment", stelt Wolff.

Leeftijd en financiën

Hoewel Hamilton met zijn 38 jaar oud wel wat aan de oude kant begint te worden, maakt dat voor Wolff verder niet zo veel uit. "De leeftijd van 38 speelt verder geen rol in zijn nieuwe contract. Denk maar eens aan andere topatleten die grenzen hebben weten te verleggen. Ik denk bijvoorbeeld aan Tom Brady, die op zijn leeftijd van 44 of 45 nog altijd op het veld stond om een bal te gooien en getackeld te worden. Leeftijd speelt geen rol." Ook om de financiën maakt hij zich geen zorgen. "We hebben altijd een goede oplossing weten te vinden die goede waarde bood aan het team en voor de sport. Aan de andere kant denk ik dat Mercedes de plek is waar hij graag wil zijn", besluit de Oostenrijker.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)