Verstappen domineert eerste testdag in Bahrein, Wolff reageert op onderzoek Horner | GPFans Recap

Het seizoen 2024 van de koningsklasse van de autosport is van start gegaan met de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. Regerend wereldkampioen Max Verstappen sloot de woensdag als snelste af. Hij reed 142 ronden achter het stuur van de nieuwe Red Bull met een 1:31.144 als beste rondetijd. De Nederlander was dan ook zeer tevreden. Veel ogen waren gericht op de RB20 tijdens de eerste testdag, vanwege het gewaagde sidepod-design. Al maakte Red Bull wel ontzettend veel kilometers, niemand kon in dat opzicht tippen aan Haas dat als enige team boven de 800 kilometer uitkwam. Het managen van de banden was bij de Amerikaanse renstal nogal een probleem en dat proberen ze nu aan te pakken. Ze waren na de eerste testdag in ieder geval tevreden. Dat was ook George Russell die aangaf dat de W15 een stuk beter voelt dan de Mercedes van vorig jaar. Verder introduceerde Aston Martin een nieuwe safety car en ging Toto Wolff voor het eerst in op het onderzoek dat loopt naar Christian Horner.

Red Bull Racing maakt indruk in Bahrein met gewaagd sidepod-design RB20

Red Bull Racing kende een zeer dominant jaar in 2023. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten samen 21 van de 22 races te winnen met de RB19. De Oostenrijkse grootmacht is logischerwijs dan ook de grote favoriet in 2024. Maar ondanks het zeer competitieve pakket van afgelopen jaar, heeft de formatie uit Milton Keynes er toch voor gekozen een aantal grote wijzigingen door te voeren aan het wapenfeit van dit jaar: de RB20. Met name de sidepods vallen op. De regerend constructeurskampioen van de afgelopen twee jaar gooide tijdens de teampresentatie hoge ogen door gekozen te hebben voor verticale sidepods en - als gevolg hiervan - een bijzonder smalle achterkant van de auto. Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin presenteert flink verbeterde safety car voor 2024-seizoen

Niet alleen de Formule 1-auto's zijn in 2024 nieuw, Aston Martin heeft namelijk ook een verbeterde versie van de safety car getoond. Zo is niet alleen de grille en het bodywork aangepast, ook is er 150 pk toegevoegd aan de motor. Daarnaast is het kleurenschema iets aangepast want vanaf dit jaar zal de wagen groen gekleurd zijn, met zwarte camouflage-kleuren. Motorsport.com heeft vernomen dat de nieuwe safety car tijdens de tweede race van het jaar, in Saoedi-Arabië, wordt ingezet. De safety car was ook wel toe aan een upgrade. Zo was de versie van Mercedes-AMG maar liefst vijf seconden sneller per rondje vergeleken met de bolide van Aston Martin. Meer lezen? Klik hier!

Wolff reageert op Red Bull-onderzoek naar Horner: "We zijn rolmodellen"

Er loopt nog altijd een onderzoek van Red Bull naar teambaas Christian Horner vanwege grensoverschrijdend gedrag. Al is het raceseizoen officieel begonnen met de testdagen in Bahrein, een uitkomst is er nog niet. De Formule 1 en de FIA brachten al statements uit, maar nu heeft ook Toto Wolff van Mercedes op de situatie gereageerd. "Ik denk dat het wel duidelijk is. De Formule 1 en wat de teams doen, wij staan voor inclusiviteit, gelijkheid, eerlijkheid en diversiteit, en dat is niet alleen erover praten, maar het dag in dag uit naleven," begon de Oostenrijker tegenover de aanwezige media in Bahrein. "En ik denk dat dit de normen zijn die we onszelf stellen. Wij zijn een globale sport, een van de belangrijkste sportplatformen ter wereld, en we zijn rolmodellen." Meer lezen? Klik hier!

Haas maakt meeste kilometers op eerste testdag: "Veel werk aan de winkel"

Haas eindigde als laatste in het constructeurskampioenschap van de Formule 1 vorig jaar en hoopt natuurlijk op verbetering in 2024. Ze begonnen de eerste testdag op het Bahrain International Circuit met de langzaamste tijden, maar ze legden wel de grootste afstand af en dat was ook wel nodig om te focussen op de problemen van vorig jaar. Ze zijn op de eerste testdag vooral bezig geweest met het managen van de banden en gebruikten daarom alleen de harde (C2) en de medium (C3) compounds. "Onze middag draaide voornamelijk om long runs met veel benzine aan boord en het doel was om over de auto te leren en wat dingen te proberen met de banden," legde Nico Hülkenberg uit. "We weten dat dat onze zwakte was vorig jaar, dus dat was echt de focus voor vandaag. Het ging allemaal goed en het was positief. Er waren geen problemen aan de technische kant en met 82 ronden achter mijn naam hebben we alles behaald." Meer lezen? Klik hier!

Russell heeft vertrouwen in nieuwe Mercedes: "W15 voelt beter dan auto van vorig jaar"

George Russell sloot de eerste testdag van de Formule 1 af als twaalfde. Hij was bijna drie seconden langzamer dan Max Verstappen op het Bahrain International Circuit. Desondanks is de Mercedes-coureur wel blij met zijn nieuwe W15. "Het was geweldig om vandaag voor het eerst plankgas te geven in de W15," vertelde Russell. "We zullen ons richten op het maximaliseren van kilometers maken om meer te leren in plaats van het najagen van een optimale 'sweet spot' van de auto. Over het algemeen voelt de W15 beter om mee te rijden dan de auto van vorig jaar. We weten dat het niet gaat om gevoel, maar om snelheid. Desondanks was het doel vandaag om te leren in plaats van prestaties na te jagen. We concentreren ons op onszelf tijdens deze test, en het is pas volgende week dat we weten waar we staan vergeleken met de anderen." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen snelste op eerste testdag: "Denk dat dit een zeer competitieve auto kan zijn"

Max Verstappen heeft de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein als snelste afgesloten. Red Bull Racing legde ook nog eens de op een na grootste afstand af op het Midden-Oosterse circuit, net achter Haas. De regerend wereldkampioen is tevreden over de gloednieuwe RB20. "We konden heel veel ronden rijden, en met de auto konden we best wel veel dingen uitproberen. dus [ik ben] erg blij over het algemeen," vertelde de Nederlander bij Verstappen.com. "Al met al blij om weer terug te zijn in een Formule 1-auto. De eerste paar ronden ben je verrast hoe snel deze is ten opzichte van al het andere. En ja, ik had veel plezier vandaag. Ik was erg blij met hoe de auto reageerde, de balans was erg goed. Het is nog maar een test, maar we hadden een goede dag." Meer lezen? Klik hier!