Max Verstappen heeft de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein als snelste afgesloten. Red Bull Racing legde ook nog eens de op een na grootste afstand af op het Midden-Oosterse circuit, net achter Haas. De regerend wereldkampioen is tevreden over de gloednieuwe RB20.

De testdagen van de koningsklasse zijn opgedeeld in een ochtendsessie en een middagsessie van ieder vier uur. In de ochtend reed Verstappen 66 ronden en klokte een snelste tijd van 1:32.548. Hij was direct tevreden over de bolide waarmee hij zijn wereldtitel zal verdedigen. "Het gaat natuurlijk lastig worden om het seizoen van 2023 te evenaren, maar elk jaar proberen we voort te bouwen op de kennis die we hebben vergaard," begon de Nederlander bij Verstappen.com. Met de RB19 scoorde hij een recordbrekende 19 overwinningen in 22 Grands Prix, waarvan tien op een rij. "Ik denk dat dit een zeer competitieve auto kan zijn en het is nu aan ons om het maximale eruit te halen. Ik heb erg veel zin in het komende seizoen."

Dik tevreden met RB20

Verstappen ging in de middagsessie nog harder. Na nog eens 76 ronden achter de rug te hebben, was zijn beste tijd een 1:31.344 en was daarmee 1.140 seconden sneller dan de McLaren van Lando Norris. "We konden heel veel ronden rijden, en met de auto konden we best wel veel dingen uitproberen. dus [ik ben] erg blij over het algemeen," vervolgde de Red Bull-coureur na een probleemloze dag. "Al met al blij om weer terug te zijn in een Formule 1-auto. De eerste paar ronden ben je verrast hoe snel deze is ten opzichte van al het andere. En ja, ik had veel plezier vandaag. Ik was erg blij met hoe de auto reageerde, de balans was erg goed. Het is nog maar een test, maar we hadden een goede dag."

Verstappen komt ook morgen weer in actie, maar zal pas in de middag achter het stuur kruipen van de RB20. Het is aan Sergio Pérez om de ochtendsessie van de donderdag te doen. De Mexicaan zal vervolgens de gehele vrijdag op zich nemen. Dat is dan ook meteen de laatste testdag op het Bahrain International Circuit.