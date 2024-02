Sinds 2022 regeert Max Verstappen de Formule 1-wereld, maar dat was daarvoor Lewis Hamilton met Mercedes. De Limburger blikt in gesprek met Motorsport-Total terug op die 'frustrerende' periode waar de 'partymode' van de Duitse power unit, de concurrentie buitenspel zette.

In het vorige tijdperk Formule 1 was het Mercedes dat de dienst uitmaakte binnen de koningsklasse. Vanaf 2014 tot en met 2021 gingen namelijk alle constructeurstitels naar de formatie uit Brackley. Verstappen maakte tijdens het raceweekend in Spanje 2016 zijn debuut voor Red Bull Racing en legt uit dat de frustraties daarna opstapelde en dat had te maken met het gebrek aan vermogen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pirelli deelt bandenkeuze teams mee voor testdagen in Bahrein

Gebrek aan vermogen

"Ik vond het toen heel frustrerend als ik niet kon winnen. Omdat je het gevoel hebt dat je het kunt, maar je kan het niet laten zien", zo blikt hij terug op die tijd. Hoe anders is dat een paar jaar later. "Daarom ben ik erg blij met de positie waarin ik nu zit. Dit is waar ik van droomde. Ik hoopte dat het zo zou uitpakken. Nu de situatie zich heeft voorgedaan, probeer ik er uiteraard het beste van te maken."

Partymode

Mercedes had in het vorige reglement de krachtigste power unit en kon zelfs tijdens de kwalificatie extra vermogen vragen. De Formule 1 riep daar halverwege 2020 een halt toe. De motoren moesten vanaf dat moment op zaterdag en op zondag dezelfde instelling gebruiken. Verstappen wijst dan ook naar een slimmigheidje van Mercedes. "Soms leek het erop dat we er in de kwalificatie dichtbij waren. Maar ik denk dat het altijd moeilijk te zeggen is, omdat je nooit weet hoe goed de ronden van de andere jongens waren, en dan was het ook zo dat een bepaalde motorfabrikant van 2014 tot 2017 of 2018 een partymodus had. Als ze wilden, hadden ze meer in handen. Er was dus een beetje een vertekend beeld op dat moment. Ze hebben het heel slim gedaan, want waarom zou je alles laten zien als je toch aan het winnen bent?"