Redactie

Woensdag 15 februari 2023 09:45 - Laatste update: 10:51

Mercedes zal om 10:15 uur beginnen met de presentatie van haar W14, het nieuwe wapen waarmee Lewis Hamilton en George Russell een gooi moeten kunnen doen naar het wereldkampioenschap. Hebben de Zilverpijlen het met de W14 over een totaal andere boeg gegooid of hebben ze verder geborduurd op het concept van vorig jaar?

Mercedes zal erop gebrand zijn om het komend seizoen beter te doen dan vorig jaar. De W13 kampte - met name in de eerste seizoenshelft - met erg veel problemen en daardoor konden Hamilton en Russell geen vuist maken richting Ferrari en Red Bull Racing. In 2023 hoopt men de zaken weer op orde te hebben en een nieuwe gooi te kunnen gaan doen naar het kampioenschap. Max Verstappen kan - als titelhouder - zijn borst natmaken. Russell zal gemotiveerd zijn om zijn allereerste wereldtitel binnen te slepen, terwijl Hamilton weet dat hij bezig is aan één van zijn laatste kansen om het record van acht wereldtitels op zijn naam te zetten.

Mercedes onthult W14 om 10:15u Nederlandse tijd

Er is voorafgaand aan de onthulling veel te doen over de mogelijke kleur van de auto en of we de echte auto te zien gaan krijgen, inclusief sidepods dus. De kans lijkt vrij groot te zijn, omdat er daarna in Silverstone een paar rondjes gaan volgen als onderdeel van de filmdag van Mercedes. Waarschijnlijk zullen de coureurs, teambaas Toto Wolff en nog een paar belangrijke figuren rondom de lancering hun mening geven over het afgelopen en aankomende seizoen in de Formule 1. De onthulling van de W14 start om 10:15 uur met een stream op YouTube die hieronder en hier te volgen is.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)