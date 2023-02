Verstappen en Piquet vieren 'dag van de liefde' op grote hoogte in Monaco

Redactie

Dinsdag 14 februari 2023 20:59 - Laatste update: 21:09

Tussen alle voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen door, neemt Max Verstappen de tijd om samen met zijn vriendin Kelly Piquet Valentijnsdag te vieren. De tortelduifjes nemen het ervan in Monaco en de kiekjes laten de vonken zien.

Vandaag was het in Formule 1-land natuurlijk de dag waarop Ferrari haar nieuwe auto liet zien. Voor de rest wereld stond het vandaag in het teken van de liefde. Verstappen en Piquet zijn al sinds 2020 een setje en de Braziliaanse is zo nu en dan ook aanwezig tijdens de raceweekenden. Het seizoen gaat over niet al te lange tijd beginnen en voordat de inmiddels tweevoudig kampioen het drukke Formule 1-schema moet gaan afwerken, neemt hij op Valentijnsdag nog even goed de tijd om zijn vriendin in het zonnetje te zetten.

Romanticus

Verstappen verraste eerder vandaag zijn vriendin al met een gigantische bos rozen. Daarmee is de dag natuurlijk nog niet voorbij en het duo is in Monaco om de dag van de liefde met elkaar te vieren.

