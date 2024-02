Dit zijn de starttijden van het Formule 1-kampioenschap in 2024 inclusief sprintraces

Redactie



Nu de teams hun wagens hebben laten zien, maakt het Formule 1-kampioenschap zich op voor de testdagen in Bahrein. Het nieuwe seizoen komt met rasse schreden dichterbij en de FIA heeft starttijden van de races bekend gemaakt.

De Formule 1 gaat in 2024 beginnen aan de langste kalender aller tijden. Het spektakel begint dit seizoen begin maart in Bahrein, om vervolgens via Saoedi-Arabië de Aziatische tour af te maken. Vervolgens landt de koningsklasse begint mei in Miami, om daarna te beginnen aan het Europese seizoen. Na de Grand Prix in Spa-Francorchamps eind juli, neemt de koningsklasse een maandje vrij voor de zomerstop om vervolgens eind augustus de tweede helft van het jaar aan te vangen, dat begint in Zandvoort. Uiteindelijk wordt de laatste race van het jaar op 8 december verreden en dat zal wederom gebeuren op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Daarnaast worden er ook nog zes sprintraces verreden en GPFans zet de starttijden van het kampioenschap even voor je op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video