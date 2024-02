McLaren en Mercedes onthullen 2024-auto's, Brown vraagt FIA bij Red Bull in te grijpen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op deze Valentijnsdag werd niet alleen het doek afgetrokken van de McLaren MCL38, maar ook van de Mercedes W15. McLaren had al wel de kleurstelling onthuld, maar nog niet de auto zelf. Bij Mercedes hadden ze een verrassinkje, want het zilver is weer teruggekeerd. Voor morgen (15 februari) staat de lancering van de Red Bull RB20 gepland. De regerend wereldkampioenen maakten bekend dat Christian Horner aanwezig zal zijn, ondanks dat er een onderzoek naar de teambaas loopt. Naar verluidt mengt Bernie Ecclestone zich in het onderzoek, maar ontkende vandaag dat hij Horner had geadviseerd om op te stappen, en spreek daarmee berichten uit de media tegen. Verder dringt McLaren-CEO Zak Brown de FIA er wederom op aan om iets te doen aan de samenwerking tussen Red Bull en Visa Cash App RB, en hoopt Zuid-Korea op een plekje op de kalender met een gloednieuw complex in Incheon.

Ecclestone ontkent: 'Niet tegen Horner gezegd dat hij moet opstappen bij Red Bull'

Vorige week maandag kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing was dinsdag aanwezig bij de shakedown van de RB20 en zal ook bij de lancering op donderdag aanwezig willen zijn. Voormalig F1-magnaat Bernie Ecclestone zou tijdens het onderzoek volgens de geruchten een belangrijke rol spelen in het proces rondom Horner en zou hebben aangegeven dat Horner zou moeten opstappen als teambaas van Red Bull Racing. Dit om verdere schade aan de reputatie van Horner en zijn familie te voorkomen. Ecclestone laat op Instagram weten dat er echter niet veel klopt van deze geruchten. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Racing presenteert plannen van launch RB20; Teambaas Horner gewoon aanwezig

Red Bull Racing onthult donderdagavond om 20:30 uur (Nederlandse tijd) de RB20. De wagen is een evolutie van de meest succesvolle bolide uit de geschiedenis van het team, de RB19. De concurrentie heeft die wagen echter ook scherp in de gaten gehouden en bij de verschillende presentaties zijn ook elementen van de auto terug te zien. Red Bull heeft als kampioen de schone taak om de voorsprong te behouden en het zal interessant worden om te zien of de equipe van Adrian Newey dat gaat lukken. Er waren nog wat vraagtekens over de aanwezigheid van teambaas Christian Horner, maar daar wordt duidelijkheid over geschept, want de vijftigjarige eindverantwoordelijke zal zich ook melden in Milton Keynes naast Max Verstappen, Sergio Pérez en de F1 Academy-coureurs van de energydrankfabrikant. Meer lezen? Klik hier!

Brown vraagt FIA om in te grijpen bij samenwerking tussen Red Bull Racing en Visa Cash App

McLaren-CEO Zak Brown heeft de FIA opgeroepen om in te grijpen in de samenwerking tussen Red Bull Racing en Visa Cash App RB. De topman van het team is van mening dat het hebben van een zusterteam in de topklasse van de autosport, vandaag de dag niet meer binnen de Formule 1 past. "We hebben het een aantal keren op de baan gezien, dat er een vorm van samenwerking was. Maar ook op het technische vlak hebben ze laten zien dat ze flink aan het samenwerken zijn, met bijvoorbeeld de ophanging enzovoorts", zo uit de Amerikaan bij Sky Sports F1 zijn ongenoegen. Voor hem wordt het dan ook tijd dat de internationale autosportbond gaat ingrijpen. "Dit is niet wat fans verwachten en de FIA moet hier echt iets aan gaan doen." Meer lezen? Klik hier!

Zuid-Korea aast op plekje op Formule 1-kalender met gloednieuw circuit

Zuid-Korea, officieel bekend als Republiek Korea, hoopt op een plekje op de Formule 1-kalender. Incheon heeft namelijk van zich laten horen en wil met grootse plannen Zuid-Korea weer een Grand Prix geven. De stad van drie miljoen inwoners, gelegen in het noordwesten van het Aziatische land nabij hoofdstad Seoul, heeft een eiland genaamd Yeongjong waarop het Incheon International Airport ligt. Het is een van de grootste en drukste luchthavens ter wereld. De Incheon International Airport Corporation (IIAC) had plannen om in een gebied rond de berg Oseongsan een woonwijk te bouwen, maar na vergaderingen met de stad Incheon is besloten om daar een gloednieuw autosportcomplex te bouwen om de economie een boost te geven. Dat wist de Hankyung, de Korea Economic Daily-krant, te melden. Meer lezen? Klik hier!

McLaren onthult na livery ook auto voor F1-seizoen 2024 aan de buitenwereld

McLaren onthulde in januari al als eerste team haar livery voor het seizoen 2024, maar maakte ook bekend dat het op 14 februari de auto zou onthullen. Dit is nu, zonder een livestream en al te veel spektakel, gebeurd. In 2024 hoopt McLaren in het kampioenschap bij de constructeurs Mercedes en Ferrari uit te dagen voor de tweede plaats achter Red Bull Racing. Het zal een stevige concurrentiestrijd zijn die vorig jaar ook al behoorlijk spannend was. Het team heeft qua livery niet al te veel veranderd. De kleuren oranje en zwart domineren nog steeds. Er is wellicht iets mee zwart bijgekomen, maar heel bijzonder zijn de veranderingen niet. Na de livery is nu dus ook de auto van het team onthuld: de MCL38. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes onthult livery en kleurstelling W15: naast zwart ook zilver aanwezig

Mercedes was vandaag het negende en voorlaatste team dat haar livery aan de buitenwereld toonde. De W15, de auto waarmee Lewis Hamilton afscheid gaat nemen van Mercedes, had wat betreft kleuren wel een kleine verrassing in petto. Naast de kleur zwart, die gebleven is, heeft het team ook voor meer zilver gekozen. Zie hieronder de foto's. De Duitse grootmacht hoopt met de W15 meer succes te kennen dan de afgelopen seizoenen. In 2022 was vooral porpoising de voornaamste oorzaak van de problemen, iets wat eind dat jaar opgelost leek te zijn. In 2023 keerde dit echter weer terug, in samenwerking met het concept dat niet werkte. In 2022 eindigde Mercedes derde bij de constructeurs achter Ferrari, maar in 2023 gingen de Zilverpijlen net over Ferrari heen om tweede te worden. Meer lezen? Klik hier!