Zuid-Korea, officieel bekend als Republiek Korea, hoopt op een plekje op de Formule 1-kalender. Het Oost-Aziatische land organiseerde in het verleden al een Grand Prix in de koningsklasse, maar door middel van de constructie van een gloednieuw autosportcomplex moet het de deur openen voor een mogelijke terugkeer.

In oktober 2006 kondigde de Formule 1 aan dat ze voor het eerst in Zuid-Korea zouden racen. Dat gebeurde dan ook vanaf 2010 op het Korea International Circuit in Yeongam. Er werd een deal gesloten voor zeven jaar met nog eens een optie van vijf jaar. Naast het feit dat plannen om een complete stad om de baan te bouwen nooit van de grond kwamen, waren er ook constante financiële problemen. De organisatie van de Grand Prix van Korea klaagde meermaals bij Bernie Ecclestone dat het organiseren van de race te duur was en het lukte het circuit niet om winst te maken. Korea viel na 2013 van de kalender af. Plannen om de Grand Prix in 2016 weer te organiseren mislukten.

Luchthaven Incheon

Incheon heeft nu van zich laten horen en hoopt met grootse plannen Zuid-Korea weer een Grand Prix te geven. De stad van drie miljoen inwoners, gelegen in het noordwesten van het land nabij hoofdstad Seoul, heeft een eiland genaamd Yeongjong waarop het Incheon International Airport ligt. Het is een van de grootste en drukste luchthavens ter wereld. De Incheon International Airport Corporation (IIAC) had plannen om in een gebied rond de berg Oseongsan een woonwijk te bouwen, maar na vergaderingen met de stad Incheon is besloten om daar een gloednieuw autosportcomplex te bouwen om de economie een boost te geven. Dat wist de Hankyung, de Korea Economic Daily-krant, te melden.

Enige permanente circuit

De IIAC hoopt dat het circuit van Incheon de gastheer mag worden van de Grand Prix van Korea door een Formule 1-race daar te organiseren. Het circuit moet centraal staan in het complex dat gebouwd gaat worden en er zijn plannen om het complex uit te breiden als buitenactiviteits- en toerismecomplex met amusement, winkels, restaurants en hotels. "We hebben er vertrouwen in dat het autosportproject succesvol gaat zijn, omdat we de optimale infrastructuur hebben, inclusief 200.000 dagelijkse passagiers op het vliegveld, 26 miljoen inwoners in de stad [inclusief Seoul], en het zal het enige permanente circuit in de omgeving zijn," vertelde een woordvoerder van het bouwproject tegenover de Hankyung.