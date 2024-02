Mercedes heeft woensdagochtend de W15 onthuld. De auto, kleuren en livery werden voor het eerst aan de buitenwereld getoond. De auto is zwart gebleven, maar het team heeft ook voor wat meer zilver gekozen. De kleuren van afgelopen seizoenen zijn dus samengevoegd.

Mercedes heeft tot nu toe weinig succes gekend in het nieuwe tijdperk, dat in 2022 begon. In 2022 was vooral porpoising de voornaamste oorzaak van de problemen, iets wat eind 2022 opgelost leek te zijn. In 2023 keerde dit probleem echter weer terug, in samenwerking met het concept dat niet werkte. In 2022 eindigde Mercedes derde bij de constructeurs achter Ferrari, maar in 2023 gingen de Silver Arrows net over Ferrari heen om tweede te worden. In 2024 lijkt een kampioenschap onrealistisch gezien de dominantie van Red Bull, maar meerdere podiumplekken en zeges lijkt geen onrealistische doelstelling te zijn.

W15 Mercedes

Mercedes was woensdag het negende en voorlaatste team dat haar livery aan de buitenwereld toonde. De W15, de auto waarmee Hamilton afscheid gaat nemen van Mercedes, heeft wat betreft kleuren wel een kleine verrassing in petto. Naast de kleur zwart, die gebleven is, heeft het team ook voor meer zilver gekozen. Zie hieronder de foto's.