Bernie Ecclestone, voormalig eigenaar van F1, heeft gereageerd op de geruchten die eerder deze week over hem naar buiten zijn gekomen. Het betreft de situatie rondom de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Christian Horner.

Vorige week maandag kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull Racing een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Horner. De teambaas van Red Bull was dinsdag aanwezig bij de shakedown van de RB20 en zou ook bij de lancering op donderdag aanwezig willen zijn. Het onderzoek, dat afgelopen vrijdag een gesprek van bijna acht uur opgeleverd zou hebben, is ingesteld nadat volgens de geruchten een vrouwelijke werkneemster van Red Bull Racing klaar zou zijn geweest met de manier waarom Horner leiding gaf en vervolgens van de Brit hier commentaar op had gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Ecclestone reageert

Ecclestone zou tijdens het onderzoek volgens de geruchten een belangrijke rol spelen in het proces rondom Horner en zou hebben aangegeven dat Horner zou moeten opstappen als teambaas van Red Bull Racing. Dit om verdere schade aan de reputatie van Horner en zijn familie te voorkomen. Ecclestone laat op Instagram weten dat er niet veel klopt van deze geruchten: "Voor de duidelijkheid: de artikelen van nieuwswebsites en kranten die suggereren dat ik tegen Horner heb gezegd dat hij op moet stappen als teambaas van Red Bull zijn totaal niet waar."