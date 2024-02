Aan de vooravond van de introductie van de RB20 legt technisch directeur Pierre Waché het verschil in rijstijl uit tussen Sergio Pérez en Max Verstappen. De Fransman legt het bij Formule 1-magazine uit en wijst naar de ontwikkeling van de RB19.

Afgelopen seizoen gaf Pérez halverwege het jaar aan dat de RB19 zich ontwikkelde op een manier die niet goed bij zijn rijstijl zou passen. Over het algemeen wordt aangenomen dat Verstappen de voorkeur geeft aan een stabiele voorkant, met een ietwat instabiele achterkant, bij Pérez zou dit precies andersom zijn.

'Slechts één coureur kon maximale uit RB19 trappen'

Een snelle auto is fijn, maar een coureur moet ermee kunnen omgaan. "Een snelle auto ontwikkelen is een concept, het bestaat niet. Een snelle auto is een auto waarmee de coureur maximaal kan presteren", zo legt Waché uit. In de ogen van de Waché heeft het team daarin de plank ietwat misgeslagen, want alleen Verstappen kon het maximale uit de RB19 trappen. "In dat opzicht hebben we gefaald, omdat slechts één coureur, Max in dit geval, er goed mee overweg kon. Dat is een talent van Max, dat hij de auto gedurende het hele seizoen en onder verschillende omstandigheden goed wist te gebruiken. Aan de andere kant hebben wij op onze beurt Checo wellicht niet goed begrepen wat hij nodig heeft om ook het potentieel uit de RB19 te kunnen halen."

'Makkelijke auto is langzamer'

Op de vraag wat vorig jaar nu precies de doorslag gaf, het talent van de Limburger of de rappe auto, antwoord Waché: "Ik denk dat je beide nodig hebt. Hoe meer talent de coureur heeft, hoe beter de auto presteert. Omdat talent en auto samenkomen. Naarmate je een auto makkelijker maakt om mee te rijden, verminder je het potentieel ervan. Geloof me, als ik deze auto zelf zou rijden, zou ik niet alleen langzaam zijn, maar ook crashen."