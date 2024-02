Fernando Alonso is al tientallen jaren actief als coureur in F1, maar denkt niet aan stoppen. In 2023 reed hij een goed seizoen, waardoor de Spanjaard nog niet het idee heeft dat hij harder moet werken om zijn doelstellingen te behalen. Sterker nog: volgens hem is het zijn van een F1-coureur momenteel 'minder fysiek en veeleisend' dan toen hij begon in de koningsklasse.

Alonso gaat dit seizoen alweer aan zijn 21ste seizoen in de Formule 1 beginnen, een carrière die hem onder meer bracht bij Ferrari, Renault en McLaren. Sinds vorig seizoen komt Alonso uit voor Aston Martin, waar zijn huidige contract eind 2024 afloopt. De Spanjaard lijkt niet te denken aan stoppen en wordt zelfs in verband gebracht met de stoeltjes van onder meer Mercedes en Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit zijn de nieuwe veranderingen voor 2024 die door de F1 Commission zijn goedgekeurd

Alonso over F1-coureurs

In gesprek met Formula1.com zegt Alonso dat hij niet per se het gevoel heeft dat hij nu harder moet werken dan voorheen, maar ziet wel verschillen in de coureurs van nu en die van tien jaar geleden. "Ik denk dat ik een vreemde relatie heb met training en fysieke voorbereiding in de Formule 1. Ik denk dat de F1 waarin ik reed aan het begin van mijn carrière fysieker was en veeleisender voor de coureurs. Ik voel me nu dus op een bepaalde manier makkelijker. Zelfs als we het circuit opgaan en we 150 ronden rijden op de eerste testdag, ben ik niet te moe vergeleken met de 100 ronden die ik 15 jaar geleden reed. Dus in dat opzicht is het een beetje minder veeleisend."

Alonso kan nog hoog niveau bereiken

Alonso realiseert zich dat hij niet de jongste meer is, maar is wel van mening dat hij nog beter kan worden dan hij nu al is. "Ik ben een beetje ouder, dus elke keer dat ik train of elke oefening die ik doe of elke tenniswedstrijd die ik speel, heb ik een beetje meer tijd nodig om echt 100% te herstellen van die inspanning. Zoals ik al zei, denk ik dat ik ook van mezelf leer en dat ik mezelf nu beter ken dan ooit, dus ik denk dat ik elk jaar nieuwe hoogten kan bereiken in termen van voorbereiding."