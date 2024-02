Volgens Red Bull-ontwerper Adrian Newey vereist de samenwerking met zusterteam Visa Cash App RB de nodige discipline. Zo is de FIA erg strikt op teams die data delen en volgens Newey heeft de samenwerking ook effect op de wagen van Red Bull Racing.

Het voormalige AlphaTauri haalt in 2024 de banden aan met Red Bull Racing. Het gedeelte wat overgekocht mag worden, neemt het zusterteam dan ook aan. Het zorgt ervoor dat de concurrentie de boel strak in de gaten houdt, want Red Bull beschikt nu eenmaal over de snelste auto. Toch wordt er binnen de lijntjes gekleurd, zo legt Newey in gesprek met Autosport Magazine uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mekies legt samenwerking met Red Bull Racing uit: "Regels zijn glashelder"

Samenwerken

De twee teams gaan op aerodynamisch gebied hechter met elkaar samenwerken. "Het verandert het design van de auto een beetje. Je moet heel gedisciplineerd zijn, en ik denk dat dit is waar we als team verbeterd zijn", vertelt Newey. De samenwerking heeft in zijn ogen dus niet alleen betrekking op het zusterteam, ook Red Bull Racing leert.

Het Oostenrijkse team weet vaak goed door te ontwikkelen en Newey legt uit dat Red Bull daar steeds beter in is geworden. "De discipline die we nu binnen het team hebben en de methodologie om die kleine winsten genadeloos te onderzoeken, is, naarmate we als team volwassener zijn geworden, iets waar we sterker in zijn geworden", aldus de ontwerper van Red Bull Racing.