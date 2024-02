Neerlands bekendste Formule 1-fotograaf, Peter van Egmond, onthult dat hij na 2024 weleens een punt achter zijn carrière in de koningsklasse kan zetten. Van Egmond schiet al sinds 1985 de nodige kiekjes en legt bij Motorsport.com uit dat dit weleens zijn laatste seizoen zou kunnen worden.

Het avontuur begon in 1985 voor Van Egmond in de Formule 1. Sindsdien is hij uitgegroeid tot één van de bekendste Formule 1-fotografen van Nederland. In 2019 ging Van Egmond in dienst bij Red Bull Racing, als één van de drie teamfotografen. Dat had overigens niets met zijn nationaliteit te maken: "Dat ik vijf jaar geleden teamfotograaf werd bij Red Bull, staat overigens volledig los van Max. Ze hebben me op basis van mijn werk gevraagd."

De koningsklasse gaat in 2024 beginnen aan het drukste jaar aller tijden en de 68-jarige Van Egmond onthult dat hij een pensioen overweegt. "Dit zou weleens mijn laatste jaar kunnen zijn. Red Bull werkt met tweejaarlijkse contracten en dit jaar is het laatste jaar van mijn huidige contract. Het team zal straks moeten beslissen of ze met mij willen doorgaan. Zo ja, dan komen ze in september naar mij toe met de vraag of ik zou willen doorgaan."

Van Egmond zou willen doorgaan, maar wel met een iets minder drukke planning. "Het liefste zou ik minder Grands Prix doen en kijken of ik het seizoen met iemand kan delen. Maar voor het team is het alles of niets." Van Egmond is niet de jongste meer en zijn knie begint ook op te spelen. "Een kalender met 24 races kost iedereen veel kracht en moeite, maar ik merk dat ik steeds meer tijd nodig heb om te herstellen. Maar die tijd is er niet. En er komen alleen maar races bij."