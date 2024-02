Christian Horner ligt de hele week al onder vuur vanwege de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag binnen Red Bull. Deze vrijdag stond al bekend als 'D-Day', maar er lijkt vandaag nog geen beslissing te worden genomen.

Dit weet Craig Slater van Sky Sports News vrijdagochtend te melden. Volgens Slater gaat het onderzoek vandaag plaatsvinden op een 'centrale locatie' in Londen en dus niet in de buurt van de fabriek van Red Bull Racing zelf. Naar verwachting wordt er vandaag, volgens Slater, nog geen beslissing genomen op de dag die door veel mensen is bestempeld als 'D-Day'.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fans teleurgesteld na ontbreken stream van onthulling livery Visa Cash App RB

Toekomst Horner

De twijfel over de toekomst van Horner is de hele week al aanwezig, nadat De Telegraaf maandag met het nieuws naar buiten kwam dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek ging instellen naar aanleiding van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Christian Horner. Veel meer hebben Horner, Red Bull en adviseur Helmut Marko sindsdien niet gezegd over de situatie, waardoor de speculatie de afgelopen dagen enorm is toegenomen.

Speculatie rondom Horner

Zo waren er vanuit Bild eerst geruchten dat het om foto's ging die Horner naar een medewerker gestuurd zou hebben, maar die geruchten werden al snel ontkracht door andere media. Het lijkt te gaan om een vrouwelijke medewerkster die klaar was met de manier waarop Horner binnen Red Bull leiding gaf en daar iets van had gezegd. Horner zou hier niet blij van zijn geworden en erop hebben gereageerd, waarna de medewerkster protesteerde en een klacht indiende bij Red Bull. Dit zou dan weer de oorzaak van het onderzoek zijn vanuit Red Bull. Deze reden geeft Sky Sports News ook nu als achterliggende reden van het onderzoek. Mocht Horner moeten vertrekken, dan zou Jonathan Wheatley (teambaas van Red Bull) volgens de geruchten zijn opvolger zijn. Het team zou een beslissing willen nemen voor 15 februari, de dag waarop de RB20 wordt gelanceerd.