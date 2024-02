Op donderdag circuleerde het bericht op internet dat Haas het contract van Nico Húlkenberg verlengd zou hebben tot en met 2025. Na de eerdere berichtgeving heeft Haas nu laten weten dat het een grapje van de Duitser betrof en het nieuws niet waar is.

Hulkenberg is sinds vorig seizoen bezig aan zijn tweede leven in de Formule 1. De ervaren Duitser kreeg van de inmiddels vertrokken Guenther Steiner plotseling de mogelijkheid om bij Haas in te stappen en zijn jongere landgenoot Mick Schumacher af te lossen. Dat deed Hulkenberg naar behoren en met name op de zaterdagen liet hij regelmatig mooie dingen zien. Op de zondagen ging het dan vaak relatief wat minder. De Haas leek banden te vreten in de race en daardoor zakte het team op de belangrijkste dag vaak als een pudding in elkaar.

Artikel gaat verder onder video

Nieuws blijkt niet waar

Alex Harrington, journalist voor Sports Illustrated, wist eerder op donderdag te melden dat de ervaren Duitser donderdag heeft aangegeven zijn contract bij het team met één jaar verlengd te hebben. Inmiddels heeft het team van Haas tegenover onder meer GPFans aangegeven dat het rondzingende nieuws rondom de Duitser niet waar blijkt te zijn. Het team geeft aan dat Hülkenberg een grapje maakte, dat verkeerd geïnterpreteerd is. Voorlopig nog geen contractnieuws rondom Haas. Het is iets dat later ook nog door de Duitser zelf bevestigd is.