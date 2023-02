Jan Bolscher

Dinsdag 14 februari 2023 11:04

Het Formule 1-team van Ferrari onthult vandaag als achtste renstal het wapenfeit voor aankomend seizoen. De Italiaanse grootmacht zal hopen met de SF23 eindelijk weer een gegronde gooi naar het wereldkampioenschap te kunnen doen.

De iconische formatie uit Maranello kende een zeer frustrerend seizoen in 2022 waarbij men er niet in slaagde om de indrukwekkende kwalificatiesnelheid op zaterdag om te zetten in overwinningen op de zondag. Een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen, strategische blunders en persoonlijke fouten zorgde ervoor dat Ferrari uiteindelijk met een achterstand van maar liefst 205 punten op Red Bull Racing tweede werd in het constructeurskampioenschap. Charles Leclerc en Carlos Sainz werden respectievelijk tweede en vijfde bij de coureurs, maar geen van beiden wist een vuist te maken tegen de ontketende Max Verstappen. Men hoopt dat dit met de SF23 anders zal zijn. Bekijk de lancering hieronder vanaf 11:25 uur.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)