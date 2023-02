Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 februari 2023 10:04

Max Verstappen wordt door fans en analisten al met enige regelmaat in één adem genoemd met de grotere coureurs uit de geschiedenis. Namen als Michael Schumacher en Ayrton Senna passeren met enige regelmaat de revue, al wil Verstappen er zelf totaal niks van weten. De Nederlander houdt zich er niet mee bezig.

De winterstop loop langzaam maar zeker op zijn einde en Verstappen mag zich dus op gaan maken voor een nieuwe jacht op de wereldtitel. Mocht hij dit jaar succes weten te boeken, pakt hij alweer zijn derde kampioenschap in de Formule 1, tevens zijn derde op een rij. Wat dat betreft voegt hij zich dan in een rijtje met grote namen van coureurs die ook drie keer op rij de titel wisten te pakken. Denk aan Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Juan Manuel Fangio en uiteraard ook Lewis Hamilton. Het zorgt ervoor dat de Limburger met enige regelmaat met de groten der aarde vergeleken wordt.

Artikel gaat verder onder video

Grote namen

Daar is Verstappen zelf zich natuurlijk ook bewust van. De regerend wereldkampioen krijgt de vraag hoe hij tegen die vergelijkingen aankijkt. "Ik denk niet zoveel na over waar ik sta tussen de beste coureurs aller tijden als het gaat om kampioenschappen. Ik wil gewoon mijn werk doen. Ik weet natuurlijk dat ik een contract heb tot en met 2028, dus ik wil gewoon proberen om meer te winnen met dit team. Meer races en wellicht meer kampioenschappen", citeert The Mirror.

Statistieken

Verder geeft de nuchtere Nederlander niet zoveel om statistieken, zo laat hij vervolgens weten: "Ik ben nooit een gast geweest die van statistieken houdt. Ik wil vooral uit een raceweekend komen en mezelf kunnen zeggen dat ik alles gegeven heb en alles eruit heb gehaald. Dan ben ik blij. Daarnaast wil ik nadat ik gestopt ben met racen kunnen terugkijken op mijn jaren in de Formule 1 en me af kunnen vragen of ik alles eruit heb gehaald. Als ik dan ja kan antwoorden, dan ben ik blij."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)