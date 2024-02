Het team van Visa Cash App RB heeft via social media een eerste teaser gedeeld van de auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Op Instagram luidt het bijschrijft: "Jullie zijn hier niet klaar voor."

Visa Cash App RB is het zusterteam van Red Bull Racing, dat tot voor kort campagne voerde onder de naam AlphaTauri. De Italiaanse renstal heeft in Visa een nieuwe naamsponsor gevonden, waarmee de vormgeving van het team volledig op de schop is gegaan. Alhoewel niet iedereen gecharmeerd is van de nieuwe naam, wordt er daarom wel reikhalzend uitgekeken naar de autopresentatie van aanstaande donderdag 8 februari. Het logo van Visa zal daarnaast ook te zien zijn op de Red Bull's van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Baanbrekend partnerschap

"Dit is een baanbrekend partnerschap, en een geweldige kans voor het merk Visa om een ​​van de snelstgroeiende sportgemeenschappen ter wereld binnen te treden", zo vertelde Frank Cooper, Chief Marketing Officer bij Visa, ten tijde van de aankondiging. "Deze samenwerking past goed bij de visie van Visa om individuen te inspireren om 'het voor elkaar te krijgen' en ernaar te streven om iedere dag, tijdens iedere race of evenement, een stap in de richting van verbetering te zetten." Bekijk de eerste teaser van de nieuwe bolide hieronder.