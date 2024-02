Redactie



Het Formule 1-team van Alpine onthult vandaag het wapenfeit voor het seizoen van 2024. Daarmee is de Franse fabrieksformatie het vijfde team dat de nieuwe koets - of in ieder geval de kleurstelling - wereldkundig maakt.

Alpine heeft besloten groots uit te pakken met de prestatie van de A524, de auto waarmee Pierre Gasly en Esteban Ocon dit jaar de strijd aangaan. Naast dat de nieuwe Formule 1-auto wordt gepresenteerd, wordt namelijk ook het doek van de gloednieuwe Hypercar van Alpine getrokken: de A424. De lancering begint om 14:30 uur Nederlandse tijd en is live te bekijken via zowel YouTube, als de website van Alpine zelf. Genoeg redenen om in te schakelen dus.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-auto's 2024