Max Verstappen is natuurlijk genoeg te zien op het circuit, maar buiten de baan is de Nederlander ook met een hoop zaken bezig. Viaplay gaat deze kant in een driedelige documentaireserie in beeld brengen in ‘Max Verstappen - Off the Beaten Track'. De première is op donderdag 15 februari.

Tijdens het Formule 1-seizoen zien we de drievoudig wereldkampioen natuurlijk genoeg in beeld op het circuit. Naast zijn activiteiten in de koningsklasse is de man uit Hasselt echter ook met genoeg andere dingen bezig. Eén van zijn favoriete hobby's is natuurlijk het simracen met Team Redline. In het kader van die hobby is hij bijvoorbeeld veel bezig met 'Verstappen.com Racing', waar hij jonge talenten begeleidt om stappen te zetten in het racen.

Andere kant van Verstappen

De verschillende kanten van Verstappen worden uitgelicht in de nieuwe driedelige documentaireserie ‘Max Verstappen - Off the Beaten Track', de opvolger van ‘Max Verstappen – Anatomy of a Champion’. In de serie krijgen kijkers een uniek kijkje in het leven van de Red Bull-coureur buiten het circuit. In een intieme setting is de kijker onderdeel van het andere leven van de drievoudig wereldkampioen. De documentaireserie gaat op 15 februari in première.

Verstappen genoot ervan

Verstappen vond het opnemen geweldig: "Samenwerken met Viaplay voor 'Off the Beaten Track' was geweldig. Deze serie laat een andere kant van mij zien die vaak onopgemerkt blijft tijdens de momenten op het Formule 1-circuit. Het biedt een eerlijke en persoonlijke blik op mijn carrière en leven, mijn liefde voor de verschillende vormen van autosport en de mensen die mij inspireren. Ik ben er trots op dat ik samen met Viaplay deze unieke serie heb kunnen maken, waarin ik mijn fans en de kijkers kan meenemen in mijn wereld."