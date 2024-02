Na het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton bij het team van Mercedes is het speculeren over de mogelijke vervanger van de zevenvoudig wereldkampioen volop begonnen. Jenson Button denkt wel te weten wie de ideale vervanger van de Brit bij de Zilverpijlen zou kunnen zijn.

Hamilton trekt na 2024 de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen wist sinds 2014 het stoeltje bij de Duitse formatie bezet te houden, maar nu gaat er dus een frisse wind waaien door de renstal. George Russell wordt naar voren geschoven als eerste man en vanaf nu is het afwachten wat Mercedes gaat doen om de vrijgekomen plek op te vullen. Kiest Wolff met zijn team voor ervaring of geven ze een jonger talent de kans te gaan rijden in de Formule 1?

Artikel gaat verder onder video

Alonso

Inmiddels hebben namen als Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Mick Schumacher en zelfs Max Verstappen de revue gepasseerd. Volgens Button doet Mercedes er goed aan om een ervaren coureur naast Russell te posteren: In gesprek met Sky Sports komt hij met Fernando Alonso op de proppen: "Ik moet zeggen dat ik nog altijd een beetje een man-crush heb op mijn voormalig teamgenoot, Fernando Alonso. Maar dat zou ik geweldig vinden."

Honger en fitheid

Button legt uit waarom de ervaren Spanjaard volgens hem een goede optie is voor Toto Wolff en zijn team: "Hij is nu 42, maar de honger is er nog altijd. Als de honger er is, ben je ook fit genoeg. Hij rijdt elke dag. Of het nu in een kart is of in een raceauto. Ik denk dat het een coole samenwerking kan zijn [met George Russell]. Ik denk dat ze een hoop van elkaar kunnen leren en heel goed kunnen samenwerken", besluit de wereldkampioen van 2009.