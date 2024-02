Peter Windsor ziet het niet gebeuren dat het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes, Max Verstappen ook aan het nadenken brengt over zijn toekomst. Volgens de voormalig teammanager van Ferrari heeft de Nederlander geen enkele reden om weg te gaan bij Red Bull Racing.

Lewis Hamilton maakte deze week bekend eind 2024 na twaalf jaar te vertrekken bij Mercedes, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt ongetwijfeld de gloriedagen terug te brengen naar Maranello, iets wat Fernando Alonso en Sebastian Vettel niet lukte. Het laatste wereldkampioenschap bij de coureurs voor Ferrari dateert uit 2007. Toen was het Kimi Räikkönen die bovenaan de ranglijst eindigde aan het eind van het seizoen.

De aantrekkingskracht van Ferrari

Ferrari is een iconische naam in de autosport en heeft ook in de Formule 1 een zeer indrukwekkende geschiedenis. Zo is het de enige fabrikant die sinds de oprichting van het wereldkampioenschap deelneemt. Veel coureurs maken er dan ook geen geheim van ooit graag eens voor de Italiaanse grootmacht uit te willen komen. Ook Hamilton stak deze wens nooit onder stoelen of banken. Peter Windsor gelooft echter niet dat Max Verstappen er hetzelfde gedachtegoed op nahoudt.

Verstappen prima op zijn plek

"Nee... Misschien als Red Bull alles compleet omgooit", vertelt Windsor in een video op zijn YouTube-kanaal. "Dan bedoel ik dat Red Bull zich terugtrekt als eigenaar, ze alles verkopen en Adrian Newey besluit met pensioen te gaan. Ja, dan zal hij om zich heen gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Maar zo lang hij het naar zijn zin heeft bij Red Bull met al die geweldige mensen, sponsoren, eigenaren, Christian [Horner, teambaas], waarom zou hij dan weggaan? Het is de droom van iedere coureur om te hebben wat hij heeft", klinkt het.